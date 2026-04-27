На Чернігівщині судитимуть сімейну лікарку через смерть 12-річного пацієнта

На Чернігівщині до суду передали справу щодо сімейної лікарки, дії якої, за даними слідства, призвели до смерті 12-річної дитини. Обвинувальний акт уже скеровано до суду.

Як повідомили в Національній поліції України, інцидент стався 5 червня 2025 року. До лікарки звернулася мати з 12-річним сином, який мав високу температуру та висип.

Під час огляду медик частково правильно встановила діагноз — скарлатина, однак неправильно оцінила ступінь тяжкості стану та не надала повного обсягу необхідної допомоги.

Реклама

Реклама

У Офісі Генерального прокурора України зазначили, що лікарка не врахувала повний обсяг анамнестичних даних і, попри підозру на тяжку бактеріальну інфекцію, не застосувала обов’язковий алгоритм дій, який передбачає негайну госпіталізацію.

Натомість було обрано тактику амбулаторного спостереження, що унеможливило своєчасне лікування. У результаті у дитини розвинувся інфекційно-токсичний шок, який призвів до смерті.

Слідство встановило, що лікарка допустила грубі порушення стандартів надання медичної допомоги. Обвинувальний акт складено за ч. 2 ст. 140 КК України — неналежне виконання професійних обов’язків.

У разі доведення вини лікарці загрожує до трьох років позбавлення волі або до п’яти років обмеження волі з позбавленням права обіймати певні посади.