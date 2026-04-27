Вбив та розчленував рідного брата-близнюка: на Харківщині судитимуть чоловіка

У Харківській області до суду передали справу щодо чоловіка, якого обвинувачують у вбивстві та розчленуванні рідного брата-близнюка. Підозрюваний перебуває під вартою.

Як повідомили в Харківській обласній прокуратурі, наприкінці січня 2026 року жінка звернулася до поліції із заявою про зникнення свого 55-річного сусіда.

Під час слідчих дій 30 січня у квартирі, де проживали чоловік та його брат, правоохоронці виявили фрагмент тіла — тулуб, який був загорнутий у покривало та схований на балконі.

За даними слідства, між братами тривалий час виникали побутові конфлікти. Під час чергової сварки обвинувачений завдав потерпілому не менше 10 ножових поранень, від яких той помер на місці.

Після цього чоловік розчленував тіло, відокремивши частини за допомогою ножівки по металу, та викинув їх у сміттєві баки поблизу будинку. Тулуб залишив у квартирі.

Обвинувальний акт за фактом умисного вбивства вже скеровано до суду.