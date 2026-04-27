Хто увійшов до топ-10 бізнесменів України у 2026 році

В Україні налічується 74 тисячі бізнесменів, чиї компанії мають дохід від 10 млн грн на рік. Це близько 20% від усіх підприємців, які подали фінансову звітність.

Про це повідомляє Опендатабот. Загалом річну звітність подали 360 тисяч власників компаній, з яких лише 28% — жінки.

Переважна більшість бізнесменів — 72% — чоловіки. Майже чверть усіх підприємців із цього сегмента зареєстровані у Києві (16 230 осіб). Далі йдуть Дніпропетровська область (7 204) та Львівська (5 878). Разом ці регіони формують близько 40% рейтингу.

Більшість бізнесу працює у «середньому» сегменті: 79% мають дохід від 10 до 100 млн грн, ще 19% — від 100 млн до 1 млрд грн. Лише 2% компаній демонструють оборот понад 1 млрд грн.

Рейтинг за рік зріс: до нього додалися 15 450 нових учасників, водночас 9 122 вибули. Чистий приріст становив 6 328 бізнесменів. При цьому лише 21 учасник зберіг свої позиції, 37% піднялися у рейтингу, а 42% — втратили позиції.

Абсолютним лідером рейтингу залишається Рінат Ахметов із доходом компаній понад 843 млрд грн. Друге місце посідає Віталій Антонов (164 млрд грн), третє — Андрій Веревський (149,7 млрд грн). До десятки також входять Юрій Косюк, Володимир Костельман, Олексій Порошенко та Дмитро Фірташ. Єдина жінка у топ-10 — Світлана Івахів із доходом близько 46,9 млрд грн.

Щоб потрапити до топ-100 бізнесменів, у 2025 році потрібно було мати дохід компаній на рівні майже 10 млрд грн, що на 11% більше, ніж роком раніше. Для входження до топ-1000 необхідно щонайменше 1,5 млрд грн.

Загалом 69 із сотні найбагатших бізнесменів зареєстровані в Україні. Також у рейтингу представлені підприємці з Кіпру, США, Великої Британії, Швейцарії та інших країн.