        Кількість постраждалих через атаку РФ на Одеський район зросла до 11, серед них — двоє дітей

        Галина Шподарева
        27 Травня 2026 17:55
        читать на русском →
        Постраждала внаслідок атаки на Одещину 27 травня / Фото: ДСНС
        Вдень 27 травня збройні сили РФ атакували ударними безпілотниками об’єкти цивільної інфраструктури Одеського району. Постраждали 11 людей.

        Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

        Серед 11 постраждалих внаслідок атаки — двоє дітей та дев’ятеро дорослих: 11-річний та 12-річний хлопчики, шестеро чоловіків віком 20-70 років та три жінки віком 52-75 років.

        Вісьмох поранених госпіталізували. Троє з них перебувають у важкому стані, ще четверо — у стані середньої тяжкості.

        За даними ДСНС, внаслідок атаки пошкоджено зоомагазин, відділення пошти, магазин з алкогольними напоями та легкові автомобілі. На місці виникла масштабна пожежа, площею 1700 кв. м.

        Рятувальники ліквідували займання. На місці також працювали психологи ДСНС.

        Наслідки атаки на Одещину 27 травня / Фото: ДСНС

