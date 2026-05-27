Кількість постраждалих через атаку РФ на Одеський район зросла до 11, серед них — двоє дітей

Вдень 27 травня збройні сили РФ атакували ударними безпілотниками об’єкти цивільної інфраструктури Одеського району. Постраждали 11 людей.
Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.
Серед 11 постраждалих внаслідок атаки — двоє дітей та дев’ятеро дорослих: 11-річний та 12-річний хлопчики, шестеро чоловіків віком 20-70 років та три жінки віком 52-75 років.
Вісьмох поранених госпіталізували. Троє з них перебувають у важкому стані, ще четверо — у стані середньої тяжкості.
За даними ДСНС, внаслідок атаки пошкоджено зоомагазин, відділення пошти, магазин з алкогольними напоями та легкові автомобілі. На місці виникла масштабна пожежа, площею 1700 кв. м.
Рятувальники ліквідували займання. На місці також працювали психологи ДСНС.