Кількість постраждалих через атаку РФ на Одеський район зросла до 11, серед них — двоє дітей

Вдень 27 травня збройні сили РФ атакували ударними безпілотниками об’єкти цивільної інфраструктури Одеського району. Постраждали 11 людей.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Серед 11 постраждалих внаслідок атаки — двоє дітей та дев’ятеро дорослих: 11-річний та 12-річний хлопчики, шестеро чоловіків віком 20-70 років та три жінки віком 52-75 років.

Вісьмох поранених госпіталізували. Троє з них перебувають у важкому стані, ще четверо — у стані середньої тяжкості.

За даними ДСНС, внаслідок атаки пошкоджено зоомагазин, відділення пошти, магазин з алкогольними напоями та легкові автомобілі. На місці виникла масштабна пожежа, площею 1700 кв. м.

Рятувальники ліквідували займання. На місці також працювали психологи ДСНС.