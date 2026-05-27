Зеленський надіслав Трампу та Конгресу листа щодо критичного дефіциту ППО в Україні

Президент України Володимир Зеленський направив президенту США Дональду Трампу та Конгресу листа щодо критичної нестачі засобів протиповітряної оборони. У зверненні йдеться про потребу в додаткових системах Patriot і ракетах PAC-3 для захисту від російських атак.

Про це повідомляє Kyiv Independent. Інформацію також підтвердив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин.

За інформацією видання, Зеленський наголосив, що Україна значною мірою залежить від підтримки союзників у сфері ППО.

“Коли йдеться про протиповітряну оборону від ракет, ми покладаємося на наших друзів. Коли йдеться про захист від балістичних ракет, ми майже виключно покладаємося на Сполучені Штати”, — йдеться у зверненні.

Президент України також попросив допомогти із забезпеченням ракет Patriot PAC-3 та додаткових систем ППО.

“Допомогти забезпечити безпеку цього життєво важливого інструменту захисту від російського терору — ракети Patriot PAC-3 та додаткові системи — щоб зупинити російські балістичні ракети та інші російські ракетні атаки”, — зазначається у листі.

За словами Дмитра Литвина, лист був адресований не лише Дональду Трампу, а й Конгресу США.

PAC-3 — це сучасні ракети-перехоплювачі для систем Patriot, призначені насамперед для знищення балістичних цілей прямим влучанням.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявляв, що під час кількох днів бойових дій на Близькому Сході було використано понад 800 ракет PAC-3, тоді як Україна ніколи не мала такої кількості одночасно.

Також президент повідомляв, що після візиту до країн Близького Сходу деякі партнери погодилися на передачу Україні ракет PAC-3, однак для цього була необхідна згода США.