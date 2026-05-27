Мільярдні втрати РФ: у ГУР розповіли, як “Народний супутник” Притули допомагає бити по ворогу

Головне управління розвідки України повідомило, що завдяки “Народному супутнику” ICEYE отримало вже майже 6 тисяч радіолокаційних космічних знімків. У ГУР заявили, що ці дані допомагають виявляти військові цілі РФ та завдавати агресору багатомільярдних втрат.

У розвідці зазначили, що з вересня 2022 року фахівці отримали понад 5900 супутникових знімків.

За даними ГУР, космічна розвідка щодня використовує ці матеріали для відстеження об’єктів на окупованих територіях та у Росії, виявлення військових цілей, планування ударів і оцінки наслідків уражень.

Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що “Народний супутник” став для України “першими гострими очима на орбіті”.

“Багатомільярдні втрати російського агресора — ось результати, в тому числі й “Народного супутника”, які зміцнюють нашу стійкість”, — зазначив Юсов.

У ГУР пояснили, що технологія SAR дозволяє отримувати зображення незалежно від часу доби та погодних умов, а окремі знімки мають роздільну здатність до 0,25 м/піксель.

“Народний супутник” — це проєкт, реалізований у 2022 році завдяки збору коштів, організованому Благодійним фондом Сергія Притули.

Тоді ГУР отримало доступ до супутника фінської компанії ICEYE та бази супутникових знімків її орбітального угруповання.

Сергій Притула після заяви ГУР подякував усім, хто долучився до збору коштів.

“Вперше на планеті цивільні скинулись грошима і забезпечили свою розвідку радарним супутником”, — написав Притула.

Він також закликав “не дозволяти нікому знецінювати цю подію”, оскільки “за цим супутником стоять мільйони людей”.