Бійці ССО заспівали легендарну пісню Івасюка до 10-річчя спецпризначенців

27 травня Україна відзначає 10-річчя Сил спеціальних операцій – одного з найбільш підготовлених та результативних родів сил Збройних Сил України.

ССО – це еліта українського війська, яка працює там, де найскладніше: на передовій під щільним вогнем, в тилу ворога під час диверсійних та розвідувальних операцій.

З нагоди ювілею команда «ССО Рекрутинг» підготувала музичний сюрприз – легендарний твір Володимира Івасюка «Пісня буде поміж нас» у виконанні військовослужбовців ССО.

Для запису відеокліпу військові приїхали з різних куточків України, дехто – з бойових позицій. До цього були численні репетиції онлайн із диригентами та музичними викладачами. Усе це – заради головного: сказати через пісню, що ми воюємо не лише через ненависть, а й через любов. До своїх людей, дому, родини, пам’яті й України.

Колись радянська влада намагалася знищити автора цієї пісні, бо боялася української культури. Сьогодні спецпризначенці заспівали її, захищаючи право України бути собою. Це історія про те, як українська пісня пережила радянські репресії й сьогодні звучить голосами тих, хто захищає Україну та своїх близьких. Це нагода нагадати про 10 років роботи Сил спеціальних операцій та людей, які щодня виконують найскладніші завдання.

Перегляньте відео та залиште у коментарях слова підтримки й привітання для воїнів Сил спеціальних операцій. Для бійців, які зараз «за межею», це справді важливо.