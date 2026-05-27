Сікорський: наміри Путіна виявилися гіршими, ніж очікувала Західна Європа

Росія становить серйозну загрозу, і НАТО має бути готовим до можливих диверсій та провокацій з боку Москви. Водночас РФ наразі не здатна провести масштабний наступ проти Альянсу.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в ефірі програми Gość Wydarzeń.

“Росія нам погрожує, і ми повинні ставитися до цього серйозно”, — сказав він.

Реклама

Реклама

За словами Сікорського, наразі Росія не має можливості здійснити велику наступальну операцію проти НАТО.

Він зазначив, що у разі підготовки такого наступу це було б помітно завдяки супутниковій розвідці.

“Ми бачили концентрацію ста тисяч солдатів навколо України, яка наростала місяцями”, — заявив глава польського МЗС.

Сікорський також наголосив, що наміри президента РФ Володимира Путіна виявилися “гіршими, ніж очікувала Західна Європа”.

Водночас польський міністр попередив, що Росія здатна до диверсійних операцій та провокацій “нижче порогу справжнього вторгнення”.

“До таких дій НАТО також має бути готовим”, — додав він.