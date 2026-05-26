У РНБО заперечили закриті переговори про “обмежене” членство України в ЄС у Берліні

Секретар РНБО Рустем Умєров під час візиту до Берліна обговорював питання безпеки та оборонної співпраці з Німеччиною. Теми “обмеженого” членства України в ЄС на переговорах не було.

Про це повідомила речниця Умєрова Діана Давітян, пише “Інтерфакс”.

За її словами, у Берліні Умєров зустрівся з радником канцлера Німеччини з питань України Гюнтером Зауттером.

“Обговорювали безпекові питання, перемовний процес, а також оборонну співпрацю, зокрема, щодо Drone Deal між Україною та Німеччиною”, — сказала Давітян.

Вона також спростувала інформацію про те, що під час переговорів нібито обговорювали питання «обмеженого» членства України в Європейському Союзі.

“Немає ніякої екстреної зустрічі. Звичайна планова робота з європейськими колегами. Вчора був Брюссель, сьогодні Берлін”, — заявила речниця.

Нагадаємо, раніше Politico писало, що головний переговорник України та секретар РНБО Рустем Умєров прибув до Берліна, де проводить зустрічі з радниками з нацбезпеки Німеччини, Франції та Великої Британії. За інформацією видання, переговори проходять у закритому форматі на тлі дискусій щодо можливого асоційованого членства України в ЄС та нових погроз РФ Києву.