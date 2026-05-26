        Політика

        У РНБО заперечили закриті переговори про “обмежене” членство України в ЄС у Берліні

        Галина Шподарева
        26 Травня 2026 19:01
        читать на русском →
        Рустем Умєров / Фото: t.me/umerov_rustem
        Рустем Умєров / Фото: t.me/umerov_rustem

        Секретар РНБО Рустем Умєров під час візиту до Берліна обговорював питання безпеки та оборонної співпраці з Німеччиною. Теми “обмеженого” членства України в ЄС на переговорах не було.

        Про це повідомила речниця Умєрова Діана Давітян, пише “Інтерфакс”.

        За її словами, у Берліні Умєров зустрівся з радником канцлера Німеччини з питань України Гюнтером Зауттером.

        Реклама
        Реклама

        “Обговорювали безпекові питання, перемовний процес, а також оборонну співпрацю, зокрема, щодо Drone Deal між Україною та Німеччиною”, — сказала Давітян.

        Вона також спростувала інформацію про те, що під час переговорів нібито обговорювали питання «обмеженого» членства України в Європейському Союзі.

        “Немає ніякої екстреної зустрічі. Звичайна планова робота з європейськими колегами. Вчора був Брюссель, сьогодні Берлін”, — заявила речниця.

        Нагадаємо, раніше Politico писало, що головний переговорник України та секретар РНБО Рустем Умєров прибув до Берліна, де проводить зустрічі з радниками з нацбезпеки Німеччини, Франції та Великої Британії. За інформацією видання, переговори проходять у закритому форматі на тлі дискусій щодо можливого асоційованого членства України в ЄС та нових погроз РФ Києву.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov