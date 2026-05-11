У Німеччині обговорюють Штайнмаєра та Шредера як переговорників між ЄС і РФ: реакція України

У Німеччині обговорюють можливість залучення президента країни Франка-Вальтера Штайнмаєра до переговорного процесу між ЄС і Росією щодо завершення війни в Україні. Найближчим часом це питання можуть винести на внутрішні обговорення.

Про це пише Der Spiegel.

Джерела видання зазначають, що німецька влада навряд чи підтримає пропозицію російського диктатора Путіна призначити колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера переговорником від ЄС. У Берліні вважають, що самостійно він не впорається з такою роллю.

Нагадаємо, 9 травня Путін заявив, що Герхард Шредер є “найкращим переговірником” для діалогу між Росією та ЄС. Також глава Кремля сказав, що готовий до переговорів із будь-яким європейським політиком, окрім тих, хто “встиг наговорити всякого” про РФ.

У німецькому уряді також не вважають пропозиції Кремля достатньо переконливими. За словами співрозмовників видання, Росія поки не демонструє реальної готовності до компромісів. Серед варіантів у Німеччині розглядають створення “переговорного дуету” за участі Штайнмаєра та Шредера.

Джерела Spiegel додають, що заяви Москви можуть бути частиною гібридних дій, спрямованих на розкол Європи. Одним із тестів на серйозність намірів РФ, на їхню думку, могла б стати готовність Кремля продовжити триденне припинення вогню.

Як пише РБК-Україна з посиланням на заяву міністра МЗС Андрія Сибіги перед початком засідання Ради ЄС, Україна не підтримала кандидатуру колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера як посередника на переговорах ЄС і РФ щодо завершення війни.

“Ми таку кандидатуру однозначно не підтримуємо”, – заявив глава українського МЗС.

За словами Сибіги, в Європі є багато інших “достойних лідерів”, які можуть виконувати цю функцію.