Російські Z-канали заявили про удари України по трасі “сухопутного коридору” до Криму

Російські провоєнні Telegram-канали заявили, що українські безпілотники почали завдавати ударів по трасі Таганрог — Джанкой, яку РФ використовує як ключовий маршрут постачання до окупованого Криму. За їхніми словами, дрони нібито здатні діяти на відстані до 160–200 км від лінії фронту.

Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA з посиланням на російських Z-блогерів та воєнкорів.

Російський провоєнний публіцист Олексій Живов заявив, що українські сили нібито почали атакувати логістичну артерію, яка проходить уздовж узбережжя Азовського моря через Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь і Генічеськ до Криму.

Реклама

Реклама

За його словами, для ударів використовуються “американські дрони типу Ланцет на Starlink” із дальністю до 200 км.

“Я б сказав, що це вкрай тривожний сигнал для військового угруповання і цивільної логістики”, — написав Живов.

Інший російський Z-воєнкор Володимир Романов заявив, що українські безпілотники Hornet нібито атакують логістичний маршрут на ділянці Маріуполь — Бердянськ на глибині до 160 км від фронту.

Він також опублікував відео з окупованої частини Запорізької області, на якому видно згорілу автоцистерну біля траси.

“Тилова начебто траса, абсолютно тилова була. А тепер вона вже не тилова. Тепер вона в зоні досяжності противника”, — каже Романов на відео.

Раніше полк “Азов” публікував кадри ударів безпілотників по російській техніці поблизу окупованого Маріуполя. У повідомленні стверджувалося, що українські військові за допомогою дронів патрулюють дороги на глибину до 160 км від лінії бойового зіткнення.