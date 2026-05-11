Британія оголосила санкції проти російських пропагандистів і причетних до вивезення дітей

Велика Британія запровадила новий пакет санкцій проти Росії, до якого увійшли 85 осіб та організацій, причетних до депортації українських дітей, російської пропаганди та інформаційних операцій Кремля. Лондон також оголосив про додаткове фінансування програм із пошуку та повернення українських дітей.

Про це йдеться у пресрелізі британського уряду. У Лондоні заявили, що санкції стали одними з “найжорсткіших заходів” проти ворожої діяльності Росії.

Нові обмеження стосуються 49 осіб, пов’язаних із російською організацією Social Design Agency. За даними британського уряду, вона займалася інформаційними операціями та пропагандистськими кампаніями на користь Кремля.

Уряд Великої Британії також заявив, що Social Design Agency нібито брала участь у спробах створення проросійських організацій у Вірменії та впливу на політичні процеси в країні.

Окремо санкції запровадили проти організації ANO Dialog, яку у Лондоні назвали структурою, що співпрацює з російськими спецслужбами для проведення кампаній впливу.

Значна частина санкцій стосується причетних до депортації та “русифікації” українських дітей. Під обмеження потрапив Центр військово-спортивної підготовки та патріотичного виховання молоді “Воїн”, де, за даними британської сторони, українських дітей піддають військовій підготовці та проросійській ідеології.

Також санкції ввели проти “міністерки молодіжної політики ЛНР” Юлії Величко, яку Лондон звинувачує у причетності до видачі російських паспортів дітям із окупованих територій та організації програм із поширення російської ідеології.

Глава МЗС Великої Британії Іветт Купер заявила, що Лондон “не буде стояти осторонь”, поки Володимир Путін поширює прокремлівські наративи та намагається підірвати демократію.

Окрім санкцій, британський уряд оголосив про виділення ще 1,2 млн фунтів стерлінгів на програми з пошуку та повернення українських дітей. Половину коштів направлять до Verification Centre, який займається встановленням місцеперебування депортованих дітей, а ще £600 тисяч — на українську програму з їхнього розшуку.

У британському уряді заявили, що, за наявними даними, Росія вже депортувала або примусово перемістила понад 20 тисяч українських дітей.