LELÉKA з’явилася на відкритті Євробачення-2026 у образі від LITKOVSKA

Представниця України на Євробаченні-2026 LELÉKA взяла участь у церемонії відкриття ювілейного 70-го Пісенного конкурсу у Відні. Українська делегація пройшла Бірюзовим хідником від Бургтеатру до Віденської ратуші.

Про це повідомляє Суспільне. Разом із LELÉKA на відкритті був бандурист Ярослав Джусь. Під час виходу української делегації лунав трек ONUKA “Vidlik”.

Для церемонії артистка обрала світлий образ від українського бренду LITKOVSKA, стилізований Маргаритою Шекель. Основою костюма стала цільна тканина ніжно-блакитного кольору, яка, за задумом стилістів, мала підкреслити баладний настрій конкурсного номера.

“Для мене цей костюм — про силу залишатися ніжною. У цьому образі я відчуваю себе справжньою мисткинею зі стрижнем: коли форма має характер, а сила — чутливість”, — заявила LELÉKA.

Образ артистки доповнили рукавичками, які вже стали впізнаваним елементом її стилю на Євробаченні, а також взуттям від бренду Kachorovska, створеним спеціально під артистку.

Ярослав Джусь з’явився на Бірюзовому хіднику в образі, який стилісти назвали сучасною інтерпретацією молодого Тараса Шевченка. Ключовими елементами стали лляні тканини, асиметричний жилет і чорний пояс як відсилання до козацьких традицій.

За словами Маргарити Шекель, під одягом музиканта біля серця також розмістили молитву за Україну.

Гранд-фінал Євробачення-2026 відбудеться 16 травня у Відні. Україна виступить у другому півфіналі 14 травня під номером 12.