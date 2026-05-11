У Запоріжжі викрили масштабну схему з фіктивними інвалідностями на понад 200 млн грн

Нацполіція заявила про викриття масштабної схеми з оформлення фіктивних інвалідностей для військовозобов’язаних у Запоріжжі. За даними слідства, учасники оборудки заробили понад 200 млн грн, а “послугами” скористалися щонайменше 500 людей.

Медики та посередники продавали фіктивні інвалідності військовозобов’язаним / Фото: Нацполіція

Про це повідомила Національна поліція України. Серед фігурантів справи — завідувачка відділення комунального медзакладу, виконувач обов’язків заступника медичного директора профпатологічного закладу в Києві, колишня працівниця Держпраці та посередники.

За даними слідства, учасники схеми пропонували військовозобов’язаним оформлення інвалідності нібито через професійні захворювання. Це дозволяло отримати відстрочку від мобілізації, підвищені пенсійні виплати та право виїзду за кордон.

Вартість таких “послуг”, за інформацією поліції, становила близько 420 тисяч гривень з людини.

Правоохоронці стверджують, що фігуранти оформлювали фіктивні “історії хвороби”, вносили неправдиві дані до медичних документів та організовували псевдолікування у приватних і комунальних медзакладах Запоріжжя.

Після цього до електронної системи охорони здоров’я вносили інформацію про “діагностовані” захворювання, а підконтрольні лікарі профпатологічних закладів видавали висновки про зв’язок хвороби з професійною діяльністю.

У межах розслідування правоохоронці задокументували 32 епізоди. За попередніми даними, лише у 2025 році через схему могли незаконно оформити близько 500 фіктивних інвалідностей.

Під час 45 обшуків у Запорізькій, Львівській та Київській областях поліцейські вилучили понад 7,3 млн грн готівки у гривневому еквіваленті, медичну документацію, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи.

Шістьом учасникам схеми повідомили про підозру за статтями про зловживання впливом, надання неправомірної вигоди, несанкціоноване втручання в електронні системи та легалізацію незаконно отриманих коштів.

Також суд наклав арешт на майно фігурантів загальною вартістю понад 20 млн грн, зокрема на шість автомобілів і два об’єкти нерухомості у Києві та Львівській області.