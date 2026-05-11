Бюджетні Samsung 2026: на які моделі варто звернути увагу

Смартфони бюджетного сегмента зазнали змін за останні роки. Навіть у недорогих моделях тепер встановлені якісні екрани та акумулятори, яких вистачає на цілий день. Виробник розвиває цей сегмент, пропонуючи пристрої з продуманими характеристиками. Бюджетні моделі справляються з повсякденними завданнями без відчутних обмежень.

Особливості економ-класу Samsung

Серія Samsung Galaxy A орієнтована на повсякденне використання. Це пристрої з великими екранами, енергоефективними процесорами та швидкими накопичувачами. Вони стабільні під час перегляду відео та в багатозадачності.

Важливу роль відіграє фірмова оболонка Samsung One UI. Вона спрощує навігацію та допомагає системі працювати швидше. Експерти MOYO відібрали актуальні бюджетні моделі Samsung з хорошою надійністю, простим керуванням та середньоринковою ціною.

Galaxy A26

Бюджетний Samsung отримав 6,7-дюймовий Super AMOLED-дисплей з роздільною здатністю Full HD+ і частотою 120 Гц. Інтерфейс працює плавно. Відео виглядає комфортно навіть під час тривалого перегляду.

В основі — восьмиядерний процесор з тактовою частотою до 2,4 ГГц і нормальною графікою для повсякденних завдань. Основна камера на 50 Мп з цифровим зумом робить чіткі знімки при хорошому освітленні. Акумулятор на 5000 мА·год забезпечує впевнену автономність на день. Захист за стандартом IP67 додає надійності. Модель не боїться дощу та пилу.

Galaxy A17

Samsung Galaxy A17 підходить для роботи, навчання та споживання контенту. Це фаблет з 6,7-дюймовим Full HD+ екраном і частотою 90 Гц. Підходить для читання, відео та багатозадачності. Працює на восьмиядерному процесорі MediaTek з частотою до 2,2 ГГц. Задня камера складається з трьох модулів. Основна на 50 Мп, а також додаткові сенсори для макро та допоміжних сценаріїв. Акумулятор на 5000 мАг тримає заряд протягом дня при змішаному використанні.

Переваги Galaxy A17:

швидка зарядка з підтримкою адаптерів до 25 Вт;

біометрія: розпізнавання обличчя, сканер відбитків пальців;

фронтальна камера із записом відео у Full HD;

до 6 років оновлень з моменту виходу.

Galaxy A07

Це найдоступніший варіант у бюджетній лінійці Samsung. Усередині — енергоефективний процесор Helio G99, якого вистачає для повсякденних завдань без перевантажень.

Камера проста: основний модуль на 50 Мп і додатковий на 2 Мп. Підходить для зйомки при хорошому освітленні. Акумулятор на 5000 мАг тримає заряд протягом дня без частих підзарядок. Передбачено захист від пилу та вологи за стандартом IP54. Корпус пластиковий і легкий. При екрані 6,7″ гаджет важить всього 184 г. Дизайн спрощений: тонкі рамки навколо екрану і злегка закруглені кути. Задня панель однотонна — чорна, фіолетова або зелена.

Чому варто вибрати бюджетний смартфон, якщо існують флагмани

Флагманські смартфони дають максимум можливостей. Але в повсякденному житті їхній потенціал часто не використовується. Бюджетні моделі практичні, задовольняють основні потреби без зайвих витрат. Вони працюють з популярними додатками, нормально тримають зв’язок і не вимагають частого підзаряджання.

Фактори, які мотивують вибрати недорогий смартфон замість преміального:

немає переплати за бренд і функції, якими рідко користуються; простий і зрозумілий формат — зручно для дітей, літніх людей та роботи; зручна система без перевантаження зайвими функціями.

Кожна модель у цьому сегменті чітко орієнтована на свої завдання. Це спрощує вибір. Можна підібрати телефон без тривалого порівняння характеристик.