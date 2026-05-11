Посилення підготовки правоохоронців після теракту в Києві: перші 200 патрульних вже на полігоні

Перші 200 патрульних поліцейських проходять навчання на полігоні після рішення про посилення підготовки правоохоронців. Програму запровадили після квітневого теракту в Києві.

Про це повідомили у МВС України.

Рішення про посилення навчання ухвалив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Метою підготовки є навчити поліцейських реагувати на загрози воєнного часу — від роботи поблизу лінії фронту до захисту цивільних у тилових містах.

Під час навчань патрульні вдосконалюють навички вогневої підготовки, тактичної медицини та психологічної стійкості. До програми залучили інструкторів 1 та 2 корпусів Національної гвардії України, які мають бойовий досвід.

У МВС повідомили, що такі навчання стануть обов’язковими для всіх підрозділів патрульної поліції.