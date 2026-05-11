        Посилення підготовки правоохоронців після теракту в Києві: перші 200 патрульних вже на полігоні

        Галина Шподарева
        11 Травня 2026 17:15
        Патрульні на полігоні / Скриншот

        Перші 200 патрульних поліцейських проходять навчання на полігоні після рішення про посилення підготовки правоохоронців. Програму запровадили після квітневого теракту в Києві.

        Про це повідомили у МВС України.

        Рішення про посилення навчання ухвалив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Метою підготовки є навчити поліцейських реагувати на загрози воєнного часу — від роботи поблизу лінії фронту до захисту цивільних у тилових містах.

        Під час навчань патрульні вдосконалюють навички вогневої підготовки, тактичної медицини та психологічної стійкості. До програми залучили інструкторів 1 та 2 корпусів Національної гвардії України, які мають бойовий досвід.

        У МВС повідомили, що такі навчання стануть обов’язковими для всіх підрозділів патрульної поліції.


