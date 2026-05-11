Екснардепу Мураєву оголосили нову підозру через заяви про “внутрішній громадянський конфлікт”

Служба безпеки України та Офіс генпрокурора повідомили про нову підозру колишньому народному депутату та лідеру забороненої партії “Наші” Євгену Мураєву. За даними слідства, він продовжував поширювати проросійські наративи та заперечувати збройну агресію РФ проти України.

Про це повідомили СБУ та Офіс генерального прокурора. За версією слідства, після початку повномасштабної війни Мураєв, перебуваючи за кордоном, давав інтерв’ю та публікував дописи, у яких називав війну “внутрішнім громадянським конфліктом”.

Підставою для нової підозри стало, зокрема, інтерв’ю на YouTube-каналі, оприлюднене у січні 2025 року. У ньому екснардеп заявив, що його “батьківщина — СРСР”, а також стверджував, що між собою нібито воюють громадяни однієї країни.

За даними прокуратури, Мураєв також намагався перекласти відповідальність за початок війни з Росії на Україну, заявляючи, що РФ нібито “втягнули у цю війну”.

У СБУ стверджують, що аналогічні тези політик поширював і у своєму Telegram-каналі, а до заборони телеканалу “Наш” використовував його для поширення дезінформації на користь РФ.

Експертиза, проведена за ініціативою СБУ, підтвердила ознаки інформаційно-підривної діяльності та виправдовування російської агресії.

Мураєву заочно повідомили про підозру за статтею про виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії РФ проти України.

У СБУ нагадали, що екснардеп уже перебуває у розшуку за підозрою у державній зраді та розпалюванні національної ворожнечі.

У разі доведення вини йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.