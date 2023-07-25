Кримінал

Мураєву повідомили про підозру у держзраді

25 Липня 2023 09:41
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сбу, опзж, мураєв

Служба безпеки зібрала доказову базу на керівника забороненої партії “Наші”, екснардепа Євгена Мураєва, який причетний до підривної діяльності проти України.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 111 (державна зрада);
  • ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

За даними слідства, Мураєв використовував підконтрольний йому телеканал “Наш” для масового поширення кремлівських наративів в інформаційному просторі України.

У зв’язку з цим на початку лютого 2022 року проти телеканалу Мураєва було запроваджено санкції РНБО.

Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочинів. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Восени 2022-го співробітники СБУ провели серію обшуків за місцями проживання та в офісах Мураєва. Під час слідчих дій за адресами фігуранта було виявлено готівку в російських рублях, зброю, а також комп’ютерну техніку і мобільні телефони з доказами незаконних дій.

Як повідомляла Українська правда з посиланням на джерела у правоохоронних органах, у травні (2022) політик перетнув українсько-угорський кордон на Закарпатті.

У вересні ЗМІ з’ясували, що проросійський політик живе з родиною у Відні, іноді приїжджає у Братиславу у справах.


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