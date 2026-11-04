        Суспільство

        Очільник СБУ звільнив двох високопосадовців після операції НАБУ “Карфаген”

        Вадим Вакаренко
        4 Листопада 2026 18:54
        читать на русском →
        Затримання одного з фігурантів розслідування СБУ / Фото: Служба безпеки України
        Затримання одного з фігурантів розслідування СБУ / Фото: Служба безпеки України

        Очільник Служби безпеки України Олександр Поклад звільнив із посад двох високопосадовців СБУ, які стали фігурантами розслідування НАБУ в межах операції “Карфаген”. У Службі заявили, що сприяють усім необхідним процесуальним діям у кримінальних провадженнях.

        Про це повідомила СБУ.

        Поклад заявив, що Служба безпеки розраховує на прозоре, об’єктивне та неупереджене розслідування.

        Реклама
        Реклама

        За його словами, він обговорив це питання з керівниками НАБУ і САП, а між відомствами налагоджена “чітка та конструктивна співпраця”.

        Очільник СБУ також повідомив, що перебуває на зв’язку зі спецслужбами країн-партнерів. За його словами, Служба працює над тим, щоб розслідування злочинів, про які йдеться у справі, проводилося також в інших юрисдикціях.

        Окремо Поклад звернувся до так званого “Мексиканця”, який фігурує у справі.

        “Пропоную йому прибути в Україну і здатися правоохоронним органам. Або ми самі знайдемо, де б він не переховувався. Досвід у нас є. СБУ працює та працюватиме тільки на Україну”, — заявив Поклад.

        Імен звільнених високопосадовців у повідомленні СБУ не назвали.

        Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що НАБУ затримало першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності СБУ генерала Сергія Дуку. За даними “Української правди”, затримання відбулося на тлі операції “Карфаген”, у межах якої НАБУ і САП заявили про викриття злочинної організації.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov