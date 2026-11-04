Очільник СБУ звільнив двох високопосадовців після операції НАБУ “Карфаген”

Очільник Служби безпеки України Олександр Поклад звільнив із посад двох високопосадовців СБУ, які стали фігурантами розслідування НАБУ в межах операції “Карфаген”. У Службі заявили, що сприяють усім необхідним процесуальним діям у кримінальних провадженнях.

Про це повідомила СБУ.

Поклад заявив, що Служба безпеки розраховує на прозоре, об’єктивне та неупереджене розслідування.

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За його словами, він обговорив це питання з керівниками НАБУ і САП, а між відомствами налагоджена “чітка та конструктивна співпраця”.

Очільник СБУ також повідомив, що перебуває на зв’язку зі спецслужбами країн-партнерів. За його словами, Служба працює над тим, щоб розслідування злочинів, про які йдеться у справі, проводилося також в інших юрисдикціях.

Окремо Поклад звернувся до так званого “Мексиканця”, який фігурує у справі.

“Пропоную йому прибути в Україну і здатися правоохоронним органам. Або ми самі знайдемо, де б він не переховувався. Досвід у нас є. СБУ працює та працюватиме тільки на Україну”, — заявив Поклад.

Імен звільнених високопосадовців у повідомленні СБУ не назвали.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що НАБУ затримало першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності СБУ генерала Сергія Дуку. За даними “Української правди”, затримання відбулося на тлі операції “Карфаген”, у межах якої НАБУ і САП заявили про викриття злочинної організації.