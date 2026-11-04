Помер майстер італійського еротичного кіно Тінто Брасс

У Римі вранці 4 листопада помер італійський режисер Тінто Брасс, відомий як один із найяскравіших представників європейського еротичного кіно. Йому було 93 роки.

Про смерть режисера повідомило агентство ANSA із посиланням на його дружину Катерину Варці та дітей Боніфачо і Беатріче Брасс.

За інформацією родини, Тінто Брасс помер близько 10:30 у Римі. Прощання та похорон планують провести у вузькому приватному колі.

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Справжнє ім’я режисера — Джованні Брасс. Він народився 26 березня 1933 року в Мілані та був онуком художника Італіко Брасса.

Спочатку Брасс вивчав право, однак згодом захопився кінематографом. Упродовж кар’єри він працював як режисер, сценарист, монтажер і письменник та став відомим передусім завдяки провокаційному авторському кіно.

Серед найвідоміших його робіт — “Салон Кітті” (1976), “Ключ” (1983), “Калігула” (1984), “Міранда” (1985), “Капричіо” (1987), “Паприка” (1990) та “Пустунка” (1998).

Тінто Брасса в Італії називали одним із головних майстрів еротичного кінематографа. Його фільми часто викликали суперечки через відверті сцени, але водночас сформували впізнаваний режисерський стиль.