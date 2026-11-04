“Містер Вето” чи співпраця з демократами: Трамп робить суперечливі заяви на тлі результатів виборів у США

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність співпрацювати з демократами після їхньої перемоги на проміжних виборах до Конгресу. Водночас він не виключив блокування їхніх законопроєктів і опублікував у Truth Social зображення червоної кепки з написом “VETO”.

Про це Трамп заявив в інтерв’ю Politico та ефірі Fox News.

“Ми будемо працювати з демократами, щоб забезпечити благополуччя нашої країни. Це дуже важливо. Я не хочу просто сидіти два роки й накладати вето на все підряд”, — сказав американський президент.

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За словами Трампа, представники Демократичної партії вже зв’язалися з ним і висловили бажання співпрацювати.

“Вони вже зателефонували й хочуть працювати зі мною. Я вже поговорив із деякими лідерами Демократичної партії”, — заявив він, не уточнивши, хто саме телефонував.

Водночас у своїй соціальній мережі Truth Social Трамп опублікував зображення червоної бейсболки з написом “VETO” замість традиційного передвиборчого гасла MAGA — “Зробімо Америку знову великою”.

В інтерв’ю Fox News президент пояснив, що готовий використовувати право вето для блокування законопроєктів демократів, які вважатиме неприйнятними.

“Вони надсилатимуть мені якісь божевільні законопроєкти, а я накладатиму на них вето. І після кількох місяців вето вони вийдуть і скажуть: “Як нам домогтися ухвалення цих законопроєктів?” І тоді ми працюватимемо разом”, — сказав Трамп.

На початку листопада він уже називав себе майбутнім “містером Вето” та заявляв, що в разі перемоги демократів блокуватиме їхні ініціативи протягом одного-двох місяців, після чого сторони, ймовірно, зможуть укласти домовленості.

Коментуючи результати виборів, Трамп визнав успіх Демократичної партії.

“Демократи добре попрацювали. Я справді так вважаю”, — заявив президент США.

Він також висловив жаль через поразку республіканських кандидатів, яких назвав “справжніми патріотами”.

Як пише The New York Times, раніше Трамп заявив, що прийме результати проміжних виборів та готовий працювати з демократами.

“Ми з нетерпінням чекаємо можливості попрацювати з ними. Ми, ймовірно, щось придумаємо”, — сказав він.

Поразки республіканців президент пояснив тим, що його самого не було у виборчих бюлетенях.