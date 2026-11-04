У передмісті Одеси після удару РФ горять склади, є постраждалий

4 листопада росіяни завдали удару по складських приміщеннях у передмісті Одеси. Внаслідок атаки виникли пожежі, відомо про одного постраждалого.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Удар припав на складські приміщення, які використовували для виготовлення взуття. На місці виникли пожежі, триває ліквідація наслідків атаки.

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Нагадаємо, вночі та вранці 4 листопада російські війська атакували Одесу. Унаслідок нічного влучання сталася пожежа в торговельному центрі, яку рятувальники ліквідували. Вибуховою хвилею вибило вікна в сусідніх будинках.

Під час ранкової атаки було пошкоджено приватний будинок, автомобіль і дорожнє покриття. За попередніми даними, внаслідок цих ударів постраждалих не було.