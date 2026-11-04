Китай підтвердив переговори про зустріч Сі Цзіньпіна, Трампа і Путіна

Китай підтвердив, що підтримує контакти зі Сполученими Штатами та Росією щодо можливої зустрічі Сі Цзіньпіна, Дональда Трампа і Володимира Путіна на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. У разі проведення це буде безпрецедентна тристороння зустріч лідерів трьох ядерних держав.

Про це пише Bloomberg.

Речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін у середу заявила, що Пекін перебуває у контакті з відповідними сторонами щодо потенційної зустрічі лідерів Китаю, Росії та США.

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“Китай підтримує комунікацію з відповідними сторонами щодо потенційної зустрічі китайського, російського та американського лідерів”, — сказала вона під час брифінгу в Пекіні.

За даними Bloomberg, і Трамп, і Путін раніше публічно висловлювали зацікавленість у зустрічі з Сі Цзіньпіном на саміті APEC, який має відбутися цього місяця.

Путін раніше запропонував провести тристоронню зустріч із Трампом і Сі Цзіньпіном для обговорення війни в Україні.

Bloomberg також повідомляв, що Путін планує особисто взяти участь у саміті APEC у Китаї.

У разі проведення зустрічі вона може стати важливим дипломатичним кроком для Росії, яка після повномасштабного вторгнення в Україну опинилася під міжнародними санкціями та значною політичною ізоляцією.

Bloomberg зазначає, що сучасних прецедентів для саміту такого формату практично немає. Одним із найближчих історичних порівнянь агентство називає Ялтинську конференцію 1945 року, коли Йосип Сталін, Франклін Рузвельт і Вінстон Черчилль обговорювали майбутній устрій Європи наприкінці Другої світової війни.