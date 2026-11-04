Чого чекати Україні після поразки Трампа на проміжних виборах – BILD

Поразка республіканців на проміжних виборах у США різко змінила політичний баланс у Вашингтоні, однак у зовнішній політиці Дональд Трамп зберігає значний простір для самостійних рішень. Експерти BILD вважають, що це може мати наслідки для України, Європи, Ізраїлю та Ірану.

Про це пише BILD.

На проміжних виборах Демократична партія повернула собі більшість в обох палатах Конгресу США. Для Трампа це означає суттєві внутрішньополітичні обмеження, однак експерти попереджають: зовнішня політика залишається сферою, де президент має значну свободу дій.

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В Україні не очікують різкої зміни курсу США

Для України результати виборів, за оцінкою експертів BILD, не означають автоматичного перегляду політики Вашингтона.

Експерт з України Пол Ронцгаймер заявив, що не очікує “великої різниці” в американській політиці щодо Києва після перемоги демократів.

Водночас, за його словами, існують побоювання, що Трамп може спробувати зробити президента України Володимира Зеленського “винним” у частині власних внутрішньополітичних проблем.

Експерт з питань безпеки Ніко Ланге також не очікує корекції попереднього курсу Білого дому.

Навпаки, він припускає, що Трамп може навіть активізувати свої контакти та домовленості з Володимиром Путіним.

Таку оцінку поділяють не всі. Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль висловив більш оптимістичну позицію.

За його словами, новий склад Конгресу може створити більше можливостей для переговорів між республіканцями та демократами саме щодо України.

Європі рано святкувати

У Німеччині та інших країнах Європи перемогу демократів також не вважають гарантією послаблення тиску з боку Білого дому.

Експерт з безпеки Карло Масала зазначив, що результати виборів “не обов’язково є хорошою новиною для європейців”.

Причина полягає в тому, що у сфері зовнішньої політики позиції Трампа суттєво не ослабли.

Масала вважає малоймовірним, що після поразки республіканців президент США стане більш схильним до компромісів.

Експерт зі США Томас Єгер також наголосив, що у питаннях зовнішньої політики американський президент має широку свободу дій.

Конгрес може намагатися обмежувати або коригувати курс Білого дому, однак подолати президентське вето буде непросто.

Тому, за оцінкою Єгера, Трамп може навпаки спробувати ще активніше просувати власні зовнішньополітичні інтереси.

Для Німеччини та інших союзників США це означає, що ослаблення Трампа у внутрішній політиці не робить його автоматично більш передбачуваним на міжнародній арені.

Тиск на Берлін може навіть зрости

У BILD звертають увагу, що після виборів Трамп може спробувати посилити тиск на Берлін та інших європейських союзників.

Колишній трансатлантичний координатор уряду Німеччини Петер Баєр наголосив, що президент США й надалі може значною мірою самостійно визначати політику щодо України, Ірану, Венесуели, Куби та тарифів.

За його словами, результат виборів не дає підстав для “відбою тривоги”.

Навпаки, європейським партнерам США доведеться й надалі уважно стежити за діями Вашингтона.

В Ізраїлі побоюються наслідків для війни з Іраном

Особливо серйозні наслідки результати виборів можуть мати для прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

У конфлікті з Тегераном Ізраїль значною мірою залежить від підтримки США.

При цьому сама війна з Іраном могла стати одним із факторів, які вплинули на результат виборів.

Трамп раніше визнав, що конфлікт міг зіграти роль у поразці республіканців.

Політичний стратег Юліус ван де Лаар вважає це правдоподібним, оскільки Трамп порушив одну зі своїх ключових політичних обіцянок — не починати нових воєн.

Експерт з Близького Сходу Сімон Фукс припускає, що демократи після отримання більшості в Конгресі можуть спробувати жорсткіше контролювати політику адміністрації Трампа щодо Ірану.

Це, за його словами, може створити додатковий тиск і на Ізраїль.

Фукс не виключає, що за нової конфігурації влади у Вашингтоні може навіть постати питання про американські санкції у зв’язку з діями Ізраїлю в Секторі Гази та на Західному березі.

У Тегерані відкрито святкують

В Ірані результати виборів, навпаки, зустріли позитивно.

Голова іранського парламенту та головний переговорник Мохаммад Галібаф заявив, що американські виборці фактично сказали “ні війні”.

Він закликав Вашингтон не ігнорувати волю власного населення та водночас виступив із погрозами на адресу США.

Таким чином, поразка республіканців уже стала частиною політичної риторики Тегерана.

Трамп ослаб усередині країни, але не обов’язково у світі

Головний висновок експертів BILD полягає в тому, що втрата контролю над Конгресом суттєво ускладнить Трампу внутрішню політику, але не позбавить його ключових важелів у міжнародних питаннях.

Він і надалі матиме значну свободу у відносинах з Україною, Росією, Іраном та європейськими союзниками.

Тому перемога демократів сама по собі не означає ні автоматичної зміни курсу Вашингтона щодо Києва, ні зниження напруження у відносинах США з Європою та Близьким Сходом.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що за підсумками проміжних виборів 3 листопада демократи здобули більшість у Сенаті та Палаті представників США. Республіканці втратили контроль над обома палатами Конгресу.

Після виборів Трамп визнав успіх демократів, але заявив, що не вважає результати особистою поразкою. Він також дав зрозуміти, що має намір використовувати президентське вето для блокування ініціатив нової більшості.