Кримінал

Мураєв пішов під суд з підозрою у державній зраді

5 Березня 2024 14:15
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Екснардеп Євген Мураєв / Фото: УНІАН

Служба безпеки завершила досудове розслідування щодо керівника забороненої партії “Наші”, екснардепа Євгена Мураєва, який причетний до підривної діяльності на користь РФ.

За матеріалами СБУ обвинувальний акт скеровано до суду.

“Як встановило слідство, Мураєв задіяв власний медіаресурс для подачі викривленої інформації про внутрішню ситуацію в нашій державі. Таким чином він сприяв агресору у численних спробах дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні напередодні повномасштабного вторгнення рф. У зв’язку з цим на початку лютого 2022 року проти телеканалу Мураєва було запроваджено санкції РНБО”, – повідомили в СБУ.

Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти антиукраїнської діяльності фігуранта. На підставі зібраних доказів екснардеп обвинувачується за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 111 (державна зрада);
  • ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Восени 2022 року співробітники СБУ провели серію обшуків за місцями проживання та в офісах Мураєва у Києві. Під час слідчих дій за адресами фігуранта виявлено готівку в російських рублях, зброю, а також комп’ютерну техніку і мобільні телефони із доказами злочинних дій.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.


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Мураєв пішов під суд з підозрою у державній зраді
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