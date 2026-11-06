Шахрайські колцентри ошукали 135 німців на 4,3 млн євро: подробиці масштабної афери

Правоохоронці оприлюднили результати міжнародної операції Trade проти мережі шахрайських кол-центрів, які діяли в Україні. За даними слідства, від діяльності угруповання постраждали 135 громадян Німеччини, які втратили понад 4,3 мільйона євро.

Деталі операції Trade повідомили в Національній поліції України.

За даними слідства, учасники злочинної організації створили в Україні мережу колцентрів, через які ошукували громадян Європейського Союзу, зокрема Німеччини. Зловмисники видавали себе за брокерів і фінансових консультантів, пропонуючи інвестувати гроші у криптовалюти, акції та інші фінансові інструменти через фальшиві брокерські платформи.

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Для спілкування з потерпілими шахраї використовували IP-телефонію та месенджери. Спочатку вони завойовували довіру клієнтів, після чого допомагали відкривати рахунки на криптовалютних біржах, купувати цифрові активи та переказувати їх на підконтрольні рахунки.

В окремих випадках учасники угруповання отримували доступ до систем онлайн-банкінгу потерпілих. Викрадені кошти проводили через банківські рахунки, криптовалютні біржі та транзитні гаманці, конвертували й розподіляли між учасниками організації.

Правоохоронці встановили 135 громадян Німеччини, які постраждали від шахрайських дій. Загальна сума збитків перевищила 4,3 мільйона євро.

Розслідування проводять українські та німецькі правоохоронці в межах спільної слідчої групи. Перший етап операції Trade відбувся ще у серпні 2026 року. Тоді поліцейські провели 39 обшуків у Києві, Київській, Вінницькій, Запорізькій та Івано-Франківській областях.

У вересні правоохоронці провели другий етап операції — ще 17 обшуків у Києві та Київській області. Під час слідчих дій вилучили майже 600 тисяч гривень, понад 90 тисяч доларів, мобільні телефони, апаратні криптогаманці, SIM-картки, комп’ютерну техніку та документацію.

За результатами проведених заходів затримали чотирьох учасників злочинної організації — організатора та трьох виконавців. Затриманим і ще одному їхньому спільнику повідомили про підозру за статтями Кримінального кодексу України щодо шахрайства, створення та керівництва злочинною організацією або участі в ній.

Суд обрав організатору та трьом його спільникам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Ще одного співорганізатора відправили під домашній арешт. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Поліцейські встановлюють інших можливих учасників злочинної організації та повне коло потерпілих.