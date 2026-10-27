З Норвегії екстрадували українського банкіра, якого підозрюють у викраденні понад мільйона гривень із рахунків

Правоохоронці Норвегії затримали та екстрадували до України екстрадували колишнього керівника відділення одного з українських банків на Тернопільщині, якого підозрюють у незаконному заволодінні коштами 15 клієнтів на загальну суму 1,117 млн грн. Чоловік оформлював кредити без відома власників рахунків і знімав їхні гроші через банкомати та каси.

Про це повідомили в Національній поліції України.

Протиправну діяльність керівника банківського відділення у Чортківському районі викрили кіберполіцейські Тернопільщини спільно зі слідчими обласного управління поліції. За даними слідства, чоловік використовував службовий доступ до внутрішньої банківської системи, щоб отримувати доступ до депозитних рахунків клієнтів та незаконно відкривати на їхнє ім’я кредитні картки.

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Під приводом перевірки залишку коштів або оформлення соціальних виплат він входив у довіру до клієнтів та отримував доступ до їхніх банківських карток. Переважно обирав людей із соціально вразливих категорій населення. Надалі без дозволу власників знімав гроші з кредитних і депозитних рахунків у банкоматах та касах власного відділення.

Кіберполіцейські відновили послідовність дій підозрюваного у внутрішній банківській системі та відстежили рух коштів. За результатами розслідування встановлено 15 потерпілих, яким завдано збитків на 1 млн 117 тис. грн.

У вересні 2025 року чоловіку заочно повідомили про підозру за фактами крадіжок, шахрайства та незаконних дій із платіжними картками за статтями 185, 190 і 200 Кримінального кодексу України.

Підозрюваний переховувався за кордоном і його оголосили в міжнародний розшук. За сприяння Інтерполу чоловіка затримали в Норвегії та екстрадували до України.

Наразі підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.