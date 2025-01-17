Політика

Екснардеп-зрадник Мураєв знайшовся у Китаї
17 Січня 2025 21:03
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Євген Мураєв / Фото: УНІАН
Євген Мураєв / Фото: УНІАН

Підозрюваний у державній зраді екснардеп Євген Мураєв знайшовся у Китаї. Це стало відомо після його першого інтерв’ю з початку повномасштабного вторгнення РФ. 

Останній допис у Telegram-каналі Мураєва був опублікований ще 25 лютого 2022 року, на другий день великої війни. Тепер же він оприлюднив нове інтерв’ю.

Судяі з інтерв’ю, у Мураєва є офіс у Пекіні, в будівлі Galaxy SOHO. Інтерв’ю брав пропагандист Олександр Лазарєв, який раніше працював псевдоекспертом для проросійських діячів, таких як Віктор Медведчук, Анатолій Шарій та сам Мураєв. 

Мураєв отримав підозру в липні 2023 року за статтями про державну зраду та порушення рівноправності громадян залежно від їхніх расових, національних, релігійних переконань.

Як зазначають правоохоронці, Мураєв використовував підконтрольний телеканал “Наш” для розповсюдження проросійських наративів та маніпулювання громадською думкою на користь РФ. Окрім цього, він очолював заборонену в Україні партію “Наші”.

У лютому 2022 року Міністерство закордонних справ Великої Британії повідомляло, що Росія розглядала можливість призначення Мураєва “українським лідером” після окупації.

Президент Зеленський запровадив санкції проти телеканалу “Наш” ще 11 лютого 2022 року.

30 листопада 2022 року СБУ провела обшуки в Мураєва та його поплічників, під час яких знайшла зброю та рублі.

Мураєву загрожує до 15 років тюремного ув’язнення.


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