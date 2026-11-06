Зеленський анонсував нові поставки боєприпасів для F-16

Україна готує додаткове постачання боєприпасів для винищувачів F-16, відповідні домовленості з партнерами вже є. Авіацію разом із мобільними вогневими групами та підрозділами прикриття залучають до знищення російських ударних дронів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський після селекторної наради щодо ліквідації наслідків російських ударів та енергопостачання в регіонах.

За словами президента, Головнокомандувач ЗСУ та Повітряні сили доповіли про застосування бойової авіації для знищення “Шахедів”, а також про роботу груп прикриття об’єктів енергетики та інфраструктури і мобільних вогневих груп.

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“Готуємо додаткове постачання амуніції для F-16: є вже відповідні домовленості з нашими партнерами”, — заявив Зеленський.

Найскладніша ситуація з енергопостачанням — у Києві

Під час наради окремо обговорили ситуацію з електро- та водопостачанням після російських атак.

Зеленський заявив, що найгірша ситуація наразі у Києві, де люди та підприємства стикаються з тривалими відключеннями електрики й води.

Президент пов’язав проблеми як із російськими ударами по енергетиці, так і з невиконанням рішень на міському рівні щодо підготовки до опалювального сезону.

За його словами, уряд додатково забезпечує обладнання та працює над прискоренням відновлювальних робіт.

Також є домовленості з Німеччиною та Іспанією щодо постачання генераторів, кабелів та іншого необхідного обладнання.

До відновлення залучають додаткові бригади та ЗСУ

Під час селектора також заслухали доповіді про ситуацію у Дніпрі, Харкові, Полтавській, Черкаській, Вінницькій, Одеській, Житомирській, Сумській та Київській областях.

З представниками державних і приватних енергетичних компаній обговорили залучення додаткових аварійних бригад та прискорення відновлення.

Прем’єр-міністр доповів про запуск програми щомісячних доплат працівникам, залученим до відновлення, зокрема енергетикам, комунальникам, залізничникам та працівникам об’єктів водопідготовки й водопостачання.

Зеленський також повідомив, що для відновлення енергомережі та енергетичних об’єктів залучають визначені спроможності Збройних сил України.

Окремі доручення прем’єр-міністр отримав щодо комунікації з сусідніми країнами та роботи експортних ліній солідарності.