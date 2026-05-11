Нова глава МЗС Угорщини пообіцяла не шантажувати ЄС правом вето

Нова міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан заявила, що Будапешт більше не використовуватиме право вето в ЄС як інструмент шантажу. За її словами, новий уряд прагне відновити довіру партнерів у Євросоюзі та НАТО.

Про це повідомляє Bloomberg. Під час парламентських слухань щодо свого призначення Орбан заявила, що за попереднього уряду Угорщина “занадто часто була проблемою” для ухвалення рішень у ЄС.

“Ми використовували право вето не як крайній засіб, а для політичного театру”, — сказала вона.

Аніта Орбан не є родичкою колишнього прем’єр-міністра Віктора Орбана, чий уряд регулярно блокував рішення ЄС, пов’язані з Україною та санкціями проти Росії.

За словами нової очільниці МЗС, одним із головних пріоритетів уряду прем’єра Петера Мадяра стане відновлення доступу до десятків мільярдів євро фінансування ЄС, замороженого через претензії Брюсселя щодо верховенства права в Угорщині.

Під час передвиборчої кампанії партія “Тиса” Мадяра обіцяла повернути країну до тіснішої співпраці з ЄС. Саме відновлення фінансування вважається одним із ключових факторів для пожвавлення угорської економіки, яка майже не зростала останні три роки.

Орбан також заявила, що новий уряд планує посилити незалежність судової системи та контроль за державними витратами.

Водночас вона наголосила, що Угорщина підтримуватиме подальшу інтеграцію України до ЄС лише з позиції “суворого національного інтересу”. За її словами, Будапешт і надалі вимагатиме додаткових прав для угорської меншини в Україні.