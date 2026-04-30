Bloomberg: Мадяр повторив умови Орбана для підтримки вступу України до ЄС

Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр хоче бачити більше прав для угорської меншини в Україні перед тим, як підтримати офіційні переговори про вступ Києва до Європейського Союзу. Йдеться насамперед про мовні, культурні та освітні права етнічних угорців на Закарпатті.

Про це пише Bloomberg.

Питання обговорювалося під час зустрічі Мадяра з президентом Європейської ради Антоніу Коштою в Брюсселі. За даними джерел Bloomberg, ЄС намагається переконати Мадяра відмовитися від позиції чинного уряду Угорщини, який блокує офіційний початок переговорів про членство України.

Умови Мадяра здебільшого повторюють 11 вимог, які у 2024 році висував колишній прем’єр-міністр Віктор Орбан. Вони стосуються прав угорської меншини в Україні та доступу до освіти угорською мовою.

Раніше цього тижня Мадяр заявив, що хоче зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у червні. За його словами, метою є покращення становища угорської меншини в Закарпатті та “підтримка їхньої здатності залишатися на своїй батьківщині”.

“Настав час для України покласти край обмеженням, які існують уже понад десять років”, — написав він у соцмережі X.

Мадяр також заявив, що етнічні угорці повинні “повернути всі свої культурні, мовні, адміністративні та права на вищу освіту, щоб вони знову могли стати рівними та шанованими громадянами України”.

Президент Володимир Зеленський у коментарі Bloomberg News повідомив, що планує двосторонню зустріч із Мадяром або переговори “в якомусь іншому форматі”.

“Ми працюємо над усіма питаннями, що стосуються нашої угорської меншини. Вони наші громадяни, як і всі інші. Можливо, ще не все врегульовано. Але, чесно кажучи, тут немає реальної проблеми”, — сказав Зеленський.