В ОП прокоментували пропозицію Мадяра щодо зустрічі із Зеленським

В Офісі президента прокоментували пропозицію майбутнього прем’єра Угорщини Петера Мадяра провести зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським у місті Берегове Закарпатської області. В ОП зазначили, що графік президента на червень ще не погоджений.

Про це пише Європейська правда з посиланням на радника президента України Дмитра Литвина.

За словами Литвина, президент ще не узгоджував свій графік на червень.

“Двосторонні зустрічі узгоджуються у двосторонніх контактах”, — додав він.

Нагадаємо, напередодні Петер Мадяр прийняв мера українського міста Берегове Золтана Баб’яка та обговорив із ним ситуацію угорської меншини. Мадяр заявив, що ініціює зустріч із президентом України на початку червня у Берегові.

“Настав час для України завершити понад десятиліття законодавчих обмежень, а для угорців Закарпаття — відновити усі їхні культурні, мовні, адміністративні й освітні права та стати знову рівноправними й шанованими громадянами України”, — заявив він.

Водночас Золтан Баб’як під час зустрічі наголосив, що в Україні немає жодних утисків угорської національної спільноти.

Після перемоги партії “Тиса” на виборах Мадяр заявляв, що питання нацменшин потребує врегулювання для налагодження добросусідських відносин з Україною.