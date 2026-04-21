“Ми не знаємо реальної картини”: Мадяр відреагував на заяву Зеленського щодо повернення коштів Ощадбанку

Лідер угорської партії “Тиса” Петер Мадяр відреагував на ініціативу Володимира Зеленського щодо повернення коштів та цінностей Ощадбанку. Він заявив, що наразі немає повного розуміння ситуації.

Про це повідомляє Telex.

За словами Мадяра, він не має повної інформації щодо ситуації із захопленням коштів та цінностей Ощадбанку в Угорщині.

“Ми не знаємо реальної картини, бачили лише пропагандистські новини. Багато деталей залишаються незрозумілими”, — сказав він.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що Україна розраховує на повернення коштів і планує обговорити це з новим очільником уряду Угорщини.

“Гроші хотілося б повернути, будемо говорити вже з Мадяром”, — зазначав він.

Президент повідомив про намір вести діалог із новообраним очільником угорського уряду, зокрема щодо відновлення співпраці.

Напередодні в інтерв’ю для “Факти ICTV” Зеленський заявив, що нафтопровід “Дружба” має відновити роботу до кінця квітня, і Україна виконує свої зобов’язання щодо транзиту. Водночас Київ очікує зустрічних кроків від Будапешта — зокрема розблокування кредиту ЄС на €90 млрд. За словами Зеленського, це шанс для всіх сторін відновити співпрацю та довіру.