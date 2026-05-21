Трамп пообіцяв забрати в Ірану високозбагачений уран і знищити його

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати зрештою отримають запаси високозбагаченого урану Ірану. За його словами, Вашингтон не дозволить Тегерану зберегти матеріал, який може використовуватися для створення ядерної зброї.

Як повідомляє Головне в Україні, Трамп зробив відповідну заяву під час спілкування з журналістами у Білому домі.

“Ми отримаємо його. Він нам не потрібен, ми не хочемо його. Ймовірно, ми знищимо його після того, як отримаємо, але ми не дозволимо їм його мати”, — сказав президент США.

За словами Трампа, Іран, імовірно, має близько 900 фунтів високозбагаченого урану, який, як стверджує американський президент, був захований після ударів США та Ізраїлю майже рік тому.

Вилучення цього урану є однією з ключових цілей політики Трампа щодо Ірану.

Раніше Головне в Україні повідомляло, що верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї наказав не вивозити з країни запаси майже збройового урану.

Це рішення Тегерана може ускладнити переговори між США та Іраном щодо можливої мирної угоди.