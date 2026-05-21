НАБУ почало розслідування через квартиру, подаровану детективу батьком-фігурантом справи про корупцію у Верховному Суді

НАБУ заявило про початок службового розслідування після публікацій у медіа щодо детектива Бюро, який отримав у подарунок нерухомість від батька — фігуранта справи про корупцію у Верховному Суді. У відомстві також повідомили про арешт згаданої нерухомості.

Про це повідомляє Головне в Україні.

У коментарі НАБУ заявило, що працівник, про якого йдеться у публікаціях, не входив до складу слідчої групи у справі про корупцію у Верховному Суді та не мав доступу до матеріалів провадження.

“Для встановлення всіх обставин переоформлення майна проводиться службове розслідування”, — повідомили у Бюро.

Також у НАБУ заявили, що у день повідомлення про підозру директор підписав рішення про накладення арешту на нерухомість, а відповідне клопотання направили до суду.

Раніше Судовий репортер з посиланням на адвокатку Тетяну Козаченко повідомив, що суддя Верховного Суду у відставці Олександр Прокопенко перед врученням підозри у справі про хабарництво подарував квартиру та паркомісце своєму синові — детективу НАБУ Богдану Прокопенку.

Нерухомість у Києві площею 127 кв. м та машиномісце були переоформлені 16 травня, а вже 19 травня НАБУ вручило підозру самому Прокопенку та ще трьом суддям Верховного Суду у межах так званої “справи Князєва”.

Адвокатка Тетяна Козаченко заявила про можливий конфлікт інтересів та закликала провести службове розслідування і перевірку детектива НАБУ та його дружини, яка також працює детективом Бюро.

19 травня НАБУ і САП повідомили про нові підозри у справі масштабної корупції у Верховному Суді. Слідство вважає, що судді Великої Палати Верховного Суду могли отримати неправомірну вигоду за ухвалення рішення в інтересах власника групи “Фінанси і кредит”.

За версією слідства, у 2023 році через посередника для суддів Верховного Суду передали 2,7 млн доларів хабаря. У НАБУ зазначили, що справа щодо колишнього голови Верховного Суду наразі слухається у ВАКС, а розслідування триває.