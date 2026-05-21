Якісна теплична плівка захистить урожай від негод

Стабільний результат у тепличному секторі можливий лише за умови мінімізації ризиків. Непередбачувана погода та зношення укривного матеріалу ведуть до прямих фінансових втрат як малого фермера, так і власника гектарних комплексів. Сьогодні плівка – це високотехнологічний інструмент, який формує й контролює внутрішній клімат теплиці.

Чому тришарова структура міцніша

Звичайне одношарове накриття вразливе: будь-який дефект швидко поширюється по всій довжині полотна. Технологія тришарової екструзії дозволяє розподілити корисні властивості та модифікуючі добавки по різних рівнях матеріалу, завдяки чому тришарова плівка теплична міцніша на 25–30% ніж одношарові аналоги такої ж товщини.

Зовнішній шар містить максимальну концентрацію світлостабілізаторів та антиоксидантів. Вони приймають на себе удар сонячного випромінювання та високих температур, захищаючи полімер від руйнування. Середній шар наповнений спеціальними добавками, які забезпечують еластичність, стійкість до розриву та високі механічні навантаження. Внутрішній шар оптимізований під потреби рослин. Залежно від серії сюди впроваджуються компоненти «антикрапля» (проти утворення конденсату) та інфрачервоні адитиви, які допомагають утримувати тепло всередині теплиці в нічний час.

ТОВ Планета Пластик виготовляє професійні багатошарові тепличні плівки методом тришарової екструзії. Комп’ютеризоване виробництво та 21-річний досвід компанії гарантують випуск покриття з точними параметрами під індивідуальні потреби.

Точні характеристики

Підрядники, які зводять об’єкти «під ключ», та менеджери із закупівель промислових комплексів оцінюють матеріал за геометрією та терміном експлуатації. «Планета Пластик» – перший і єдиний виробник в Україні, що випускає багатошарову тепличну плівку завширшки до 12 метрів у форматі напіврукава.

Економіка монтажу. Полотно завширшки 12 метрів дозволяє укривати масштабні ангарні теплиці площею до 600 кв. м суцільним шматком. Це мінімізує кількість стиків, усуває містки холоду та скорочує час монтажу конструкції вдвічі. Широкий розмірний ряд. Доступна ширина полотна в розвороті від 2 до 12 метрів, товщина від 80 до 180 мкм. Це закриває потреби різних фермерів. Морозостійкість та експлуатація без демонтажу. Плівку не потрібно демонтувати на холодний період, що зберігає ресурс каркаса та економить людські трудовитрати щовесни.

Якісна теплична плівка безпечна для навколишнього середовища і здоров’я людини. Вона не виділяє токсичних речовин та підтримує принципи циркулярної економіки.