Якісна теплична плівка захистить урожай від негод

Стабільний результат у тепличному секторі можливий лише за умови мінімізації ризиків. Непередбачувана погода та зношення укривного матеріалу ведуть до прямих фінансових втрат як малого фермера, так і власника гектарних комплексів. Сьогодні плівка – це високотехнологічний інструмент, який формує й контролює внутрішній клімат теплиці.
Чому тришарова структура міцніша
Звичайне одношарове накриття вразливе: будь-який дефект швидко поширюється по всій довжині полотна. Технологія тришарової екструзії дозволяє розподілити корисні властивості та модифікуючі добавки по різних рівнях матеріалу, завдяки чому тришарова плівка теплична міцніша на 25–30% ніж одношарові аналоги такої ж товщини.
- Зовнішній шар містить максимальну концентрацію світлостабілізаторів та антиоксидантів. Вони приймають на себе удар сонячного випромінювання та високих температур, захищаючи полімер від руйнування.
- Середній шар наповнений спеціальними добавками, які забезпечують еластичність, стійкість до розриву та високі механічні навантаження.
- Внутрішній шар оптимізований під потреби рослин. Залежно від серії сюди впроваджуються компоненти «антикрапля» (проти утворення конденсату) та інфрачервоні адитиви, які допомагають утримувати тепло всередині теплиці в нічний час.
ТОВ Планета Пластик виготовляє професійні багатошарові тепличні плівки методом тришарової екструзії. Комп’ютеризоване виробництво та 21-річний досвід компанії гарантують випуск покриття з точними параметрами під індивідуальні потреби.
Точні характеристики
Підрядники, які зводять об’єкти «під ключ», та менеджери із закупівель промислових комплексів оцінюють матеріал за геометрією та терміном експлуатації. «Планета Пластик» – перший і єдиний виробник в Україні, що випускає багатошарову тепличну плівку завширшки до 12 метрів у форматі напіврукава.
- Економіка монтажу. Полотно завширшки 12 метрів дозволяє укривати масштабні ангарні теплиці площею до 600 кв. м суцільним шматком. Це мінімізує кількість стиків, усуває містки холоду та скорочує час монтажу конструкції вдвічі.
- Широкий розмірний ряд. Доступна ширина полотна в розвороті від 2 до 12 метрів, товщина від 80 до 180 мкм. Це закриває потреби різних фермерів.
- Морозостійкість та експлуатація без демонтажу. Плівку не потрібно демонтувати на холодний період, що зберігає ресурс каркаса та економить людські трудовитрати щовесни.
Якісна теплична плівка безпечна для навколишнього середовища і здоров’я людини. Вона не виділяє токсичних речовин та підтримує принципи циркулярної економіки.