        Суспільство

        У РФ заявили про перекидання ядерних боєприпасів до Білорусі

        Галина Шподарева
        21 Травня 2026 11:09
        Міноборони РФ заявило про підготовку «Іскандерів» із ядерними боєприпасами у Білорусі / Скриншот
        Міноборони РФ заявило про підготовку «Іскандерів» із ядерними боєприпасами у Білорусі / Скриншот

        Міністерство оборони РФ заявило про доставку ядерних боєприпасів до польових пунктів зберігання на території Білорусі у межах навчань ядерних сил. За офіційною інформацією, білоруські військові відпрацьовують застосування оперативно-тактичного комплексу «Іскандер-М».

        Про це повідомили у Міноборони РФ.

        За даними відомства, особовий склад ракетного з’єднання Білорусі виконує навчально-бойові завдання з “отримання спеціальних боєприпасів для оперативно-тактичного ракетного комплексу “Іскандер-М”, спорядження ними ракет-носіїв та таємного висування до призначеного району для підготовки до проведення пусків”.

        Реклама
        Реклама

        На оприлюдненому відео видно техніку, яка рухається до лісової місцевості, а також завантаження ракет на пускові установки.

        Нагадаємо, 18 травня Міністерство оборони Білорусі оголосило про початок масштабних тренувань військових частин із бойового застосування ядерної зброї та ядерного забезпечення.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov