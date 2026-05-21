У РФ заявили про перекидання ядерних боєприпасів до Білорусі

Міністерство оборони РФ заявило про доставку ядерних боєприпасів до польових пунктів зберігання на території Білорусі у межах навчань ядерних сил. За офіційною інформацією, білоруські військові відпрацьовують застосування оперативно-тактичного комплексу «Іскандер-М».

Про це повідомили у Міноборони РФ.

За даними відомства, особовий склад ракетного з’єднання Білорусі виконує навчально-бойові завдання з “отримання спеціальних боєприпасів для оперативно-тактичного ракетного комплексу “Іскандер-М”, спорядження ними ракет-носіїв та таємного висування до призначеного району для підготовки до проведення пусків”.

На оприлюдненому відео видно техніку, яка рухається до лісової місцевості, а також завантаження ракет на пускові установки.

Нагадаємо, 18 травня Міністерство оборони Білорусі оголосило про початок масштабних тренувань військових частин із бойового застосування ядерної зброї та ядерного забезпечення.