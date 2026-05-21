Росія атакувала Україну 116 дронами та ракетою “Іскандер”: більшість цілей знешкодила ППО

У ніч на 21 травня російські війська атакували Україну балістичною ракетою та 116 безпілотниками різних типів. Силами ППО знешкоджено 109 дронів.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Починаючи з 18:00 20 травня росіяни атакували Україну балістичною ракетою “Іскандер-М” із Ростовської області та 116 ударними БпЛА Shahed, зокрема реактивними, “Гербера”, “Італмас” та дронами-імітаторами “Пародія” із напрямків: Курськ, Брянськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Гвардійське ТОТ Криму.

Станом на 8:30 протиповітряною обороною збито та подавлено 109 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та п’яти ударних БпЛА на п’яти локаціях, а також падіння уламків на чотирьох локаціях.