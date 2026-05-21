Атака дронів на Сизранський нафтопереробний завод у РФ: на місці пожежа

21 травня у Самарській області РФ після атаки безпілотників спалахнув Сизранський нафтопереробний завод. Над НПЗ видно стовп чорного диму.

Про це повідомляють Telegram-канали Astra та Exilenova+.

Губернатор Самарської області В’ячеслав Федорищев повідомив про дію режиму “Килим” та тимчасове закриття повітряного простору на всіх висотах. Раніше він також заявляв про загрозу атаки безпілотників.

Пізніше чиновник повідомив, що внаслідок атаки БпЛА на Сизрань загинули двоє людей, також є поранені.

Місцеві жителі пишуть, що на Сизранському НПЗ горить одна з установок переробки нафти.

Сизранський НПЗ входить до структури “Роснефти” та є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Самарської області. Завод виробляє бензин, дизельне та авіаційне паливо, мазут, бітум і зріджені вуглеводневі гази.

Нагадаємо, що Сизранський НПЗ уже атакували у квітні 2026 року. Тоді після удару безпілотників на підприємстві виникли дві пожежі.