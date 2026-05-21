Експосадовця Міноборони підозрюють у схемі з простроченими сухпайками для ЗСУ на 71 млн грн

СБУ та БЕБ заявили про викриття масштабної схеми розкрадання коштів під час закупівлі продовольства для ЗСУ. За даними слідства, фігуранти постачали військовим неякісні та прострочені сухпайки, завдавши державі понад 71 млн грн збитків.

Прострочені продукти для ЗСУ: СБУ та БЕБ повідомили про підозри фігурантам схеми / Фото: Прокуратура

Як повідомили у СБУ, до організації схеми причетний колишній очільник Департаменту державних закупівель Міноборони, який залучив до оборудки керівників афілійованих комерційних структур.

За даними слідства, у 2022–2024 роках посадовець організував укладення договорів на постачання продовольства для військових частин ЗСУ на майже 400 млн грн.

Реклама

Реклама

Після отримання коштів підрядники постачали продукцію, яка не відповідала вимогам ДСТУ та нормам харчового забезпечення військових.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що підприємці підробляли декларації виробників щодо якості товарів та комплектували набори із прострочених або непридатних до споживання продуктів.

За його словами, директор одного з підприємств разом із заступником забезпечили постачання неякісних сухпайків на 62,5 млн грн, ще один керівник компанії — на 8,6 млн грн.

У прокуратурі також стверджують, що колишній виконувач обов’язків директора департаменту держзакупівель Міноборони не включив у договори пункт про обов’язкову перевірку якості продукції, через що неякісні товари потрапили до військових.

У СБУ повідомили, що під час обшуків у фігурантів вилучили смартфони, комп’ютерну техніку та документи з доказами незаконної діяльності.

Усім чотирьом учасникам схеми повідомили про підозру. Постачальникам інкримінують заволодіння коштами, службове підроблення та введення в обіг небезпечної продукції, а ексчиновнику Міноборони — недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану.

До суду подали клопотання про тримання керівників компаній під вартою із можливістю внесення застави у розмірі завданих збитків.

Слідство триває. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.