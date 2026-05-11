Bloomberg: Угорщина пообіцяла не блокувати рішення ЄС “для політичного театру”

Нова міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан заявила, що Будапешт більше не використовуватиме право вето в ЄС як інструмент політичного тиску. За її словами, уряд прем’єра Петера Мадяра прагне відновити довіру партнерів по ЄС і НАТО.

Як повідомляє Bloomberg, про це Аніта Орбан заявила під час парламентських слухань щодо затвердження її кандидатури.

Міністерка наголосила, що за попереднього уряду Угорщина занадто часто створювала проблеми у процесі ухвалення рішень у Євросоюзі.

“Ми використовували право вето не як крайній засіб, а для політичного театру”, — заявила вона.

За словами Орбан, одним із головних пріоритетів нового уряду є відновлення доступу до десятків мільярдів євро фінансування ЄС, яке було заморожене через претензії до стану верховенства права в країні.

Під час передвиборчої кампанії партія “Тиса”, яка перемогла на виборах минулого місяця, обіцяла домогтися повернення європейських коштів. Це питання вважають важливим для відновлення економіки Угорщини, яка майже не зростала протягом останніх трьох років.

Аніта Орбан повідомила, що уряд планує посилити незалежність судової системи та контроль за державними витратами.

Водночас вона заявила, що Угорщина підтримуватиме подальшу інтеграцію України до ЄС лише з урахуванням “суворого національного інтересу”. Також новий уряд продовжить вимагати розширення прав угорської меншини в Україні.

Під час передвиборчої кампанії уряд Віктора Орбана використовував право вето для блокування змін до бюджету ЄС, які дозволяли надати Україні кредит на 90 млрд євро для підтримки у війні проти Росії.