Схема захоплення квартир померлих за участі екссудді Тандира: ДБР оприлюднило нові деталі

Стали відомі нові деталі у справі щодо схеми незаконного заволодіння квартирами померлих людей за участі колишнього судді з Макарова, який у травні 2023 року збив військового на блокпосту у Києві.

Про це повідомили в ДБР.

Йдеться про колишнього суддю Олексія Тандира. За даними слідства, упродовж 2021–2023 років учасники групи заволоділи п’ятьма квартирами в Одеській та Київській громадах.

Реклама

Реклама

Як встановило слідство, учасники схеми підшукували квартири, власники яких померли та не залишили спадкоємців. Після цього вони оформлювали фіктивні договори купівлі-продажу та через судові рішення передавали право власності довіреним особам.

За даними правоохоронців, колишній суддя Макарівського суду Олексій Тандир, його адвокат та колишній державний виконавець були організаторами схеми. Для ухвалення потрібних рішень двоє співучасників подавали цивільні позови про стягнення нібито мільйонних боргів за раніше позичені кошти. Надалі, за матеріалами справи, боржники розраховувалися квартирами, які були відібрані у померлих власників.

“Для того, аби колишній суддя міг прийняти формальне рішення в інтересах організованого злочинного угрупування, ще двоє співучасників заявляли цивільний позов про нібито стягнення мільйонної заборгованості за раніше позичені гроші. Однак позичальник розраховувався з кредитором квартирами, які вже були відібрані у їхніх померлих власників”, – розповіли в ДБР.

Діяльність групи була чітко структурована та добре організована. За версією слідства, учасники схеми:

створювали фіктивні борги між підконтрольними особами;

подавали до суду підроблені позови;

отримували рішення про стягнення неіснуючих боргів;

через виконавчу службу звертали стягнення на квартири;

оформлювали право власності на чуже майно;

після цього продавали квартири третім особам.

Колишній суддя, за даними слідства, ухвалював рішення на підставі підроблених документів та сприяв легалізації незаконного заволодіння нерухомістю.

Наразі п’ятьом фігурантам повідомлено про підозру за участь у злочинній організації. Колишньому судді, якого слідство вважає одним з організаторів схеми, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У ДБР зазначають, що після ДТП на блокпосту у Києві у травні 2023 року колишній суддя потрапив у поле зору правоохоронців, що дозволило викрити схему незаконного заволодіння квартирами. Досудове розслідування триває.