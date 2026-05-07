На Дніпропетровщині затримали військового, який жорстоко побив побратима перед строєм

Після поширення відео з побиттям військовослужбовця 155-ї бригади ЗСУ правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Підозрюваного, який організував шикування та жорстоко побив солдата, затримали.

Про це повідомили в Спецпрокуратурі Східного регіону та ДБР.

За інформацією Державного бюро розслідувань, військовослужбовець намагався встановити серед особового складу власні «порядки», щоб інші бійці беззаперечно виконували його вказівки. Для цього він організував показове шикування.

Під час шикування чоловік викликав зі строю одного з військових, до якого мав особисту неприязнь, та почав його бити. Від численних ударів потерпілий знепритомнів, після чого нападник зв’язав йому руки пластиковими стяжками.

Після інциденту військовослужбовець самовільно залишив місце дислокації частини та кілька днів переховувався.

Фігуранта затримали у Кропивницькому, після цього його доставили до Дніпра та передали слідчим ДБР.

Наразі затриманому планують вручити повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.