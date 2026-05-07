На Сумщині через атаки РФ загинули п’ятеро людей, 11 зазнали поранень

З 6 по 7 травня у Сумській області внаслідок російських обстрілів загинули п’ятеро людей, ще 11 дістали поранення. Під ударами перебували громади чотирьох районів області.
Про це повідомили в Національній поліції.
Протягом доби російські війська обстрілювали громади Сумського, Шосткинського, Охтирського та Конотопського районів.
У Сумській громаді внаслідок ударів загинули дві жінки та чоловік, ще восьмеро людей дістали поранення.
У Новослобідській громаді через удар по житловому будинку загинув чоловік.
У Великописарівській громаді чоловік загинув, підірвавшись на міні.
Ще троє людей дістали поранення в інших громадах області.