        На Сумщині через атаки РФ загинули п’ятеро людей, 11 зазнали поранень

        Галина Шподарева
        7 Травня 2026 07:54
        Поліція на місці удару по Сумах / Фото: Нацполіція
        З 6 по 7 травня у Сумській області внаслідок російських обстрілів загинули п’ятеро людей, ще 11 дістали поранення. Під ударами перебували громади чотирьох районів області.

        Про це повідомили в Національній поліції.

        Протягом доби російські війська обстрілювали громади Сумського, Шосткинського, Охтирського та Конотопського районів.

        У Сумській громаді внаслідок ударів загинули дві жінки та чоловік, ще восьмеро людей дістали поранення.

        У Новослобідській громаді через удар по житловому будинку загинув чоловік.

        У Великописарівській громаді чоловік загинув, підірвавшись на міні.

        Ще троє людей дістали поранення в інших громадах області.

        Наслідки удару по Сумах / Фото: Нацполіція

