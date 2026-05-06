        Україна 7 травня залишатиметься найспекотнішою країною Європи

        Сергій Бордовський
        6 Травня 2026 22:23
        Ілюстративне фото: Головне в Україні
        У середу, 7 травня, в Україні збережеться спекотна погода, а температура повітря вдень сягатиме +22…+28 градусів.

        Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

        За її словами, сьогодні та завтра Україна є «найспекотнішою країною Європи».

        Діденко зазначила, що у четвер дощі з грозами можливі у західних областях, тоді як на решті території країни переважатиме суха погода.

        Також синоптикиня попередила про сильний південно-західний вітер у західних регіонах. За її словами, подекуди його пориви можуть досягати штормових значень.

        У Києві 7 травня опадів не прогнозують. Температура повітря вдень становитиме близько +25 градусів, а південно-західний вітер буде рвучким.

        За прогнозом Діденко, надалі в Україні побільшає дощів із грозами, а температура повітря почне знижуватися. Водночас у східних областях ще утримається дуже тепла погода.


