Україна 7 травня залишатиметься найспекотнішою країною Європи

У середу, 7 травня, в Україні збережеться спекотна погода, а температура повітря вдень сягатиме +22…+28 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, сьогодні та завтра Україна є «найспекотнішою країною Європи».

Діденко зазначила, що у четвер дощі з грозами можливі у західних областях, тоді як на решті території країни переважатиме суха погода.

Також синоптикиня попередила про сильний південно-західний вітер у західних регіонах. За її словами, подекуди його пориви можуть досягати штормових значень.

У Києві 7 травня опадів не прогнозують. Температура повітря вдень становитиме близько +25 градусів, а південно-західний вітер буде рвучким.

За прогнозом Діденко, надалі в Україні побільшає дощів із грозами, а температура повітря почне знижуватися. Водночас у східних областях ще утримається дуже тепла погода.