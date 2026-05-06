Укрзалізниця звинуватила “АрселорМіттал Кривий Ріг” у відмові долучитися до захисту інфраструктури

Укрзалізниця заявила про запуск спільної безпекової співпраці з Повітряними силами та найбільшими металургійними підприємствами для захисту інфраструктури та рухомого складу від російських атак.

Про це йдеться у заяві компанії.

В УЗ повідомили, що через постійні удари РФ по залізничній інфраструктурі було створено спільний оперативний штаб за участі Міністерства розвитку громад та територій, Дніпропетровської ОВА та Повітряного командування «Схід».

Реклама

Реклама

За даними компанії, лише за останній місяць зафіксовано 171 атаку на залізницю, а у Криворізькому регіоні з початку року суттєво пошкодили 11 тепловозів та 15 електровозів. Також загинув машиніст вантажного поїзда, ще двоє машиністів отримали поранення.

У компанії заявили, що основні металургійні підприємства підтримали ініціативу та інвестували понад 175 млн грн у безпекові заходи. УЗ також повідомила про створення спільних із Повітряними силами команд захисту та розгортання систем радіоелектронної боротьби.

Водночас в Укрзалізниці розкритикували «АрселорМіттал Кривий Ріг», заявивши, що компанія відмовилась долучитися до спільної безпекової ініціативи.

За твердженням УЗ, представники підприємства не надали конкретної відповіді на численні звернення, а керівник із безпеки компанії не приєднався до зустрічі з представниками Сил оборони, Мінрозвитку та Дніпропетровської ОВА.

Також в УЗ заявили, що раніше підтримали ініціативу компанії щодо використання власного рухомого складу для перевезення вантажів, однак після підготовки договору відповіді від підприємства не отримали.

Окремо залізничники прокоментували заяву «АрселорМіттал Кривий Ріг» про зупинку частини виробничих потужностей через проблеми з логістикою, заявивши, що компанія вдалася до «шантажу».

В УЗ наголосили, що готові до подальшої співпраці та закликали керівництво підприємства повернутися до прямого робочого діалогу.