        Дрони вдарили по Укрзалізниці в трьох областях, пошкоджено рухомий склад

        Галина Шподарева
        5 Травня 2026 09:14
        Пожежа на Укрзалізниці / Скриншот
        5 травня російські війська атакували об’єкти Укрзалізниці в кількох регіонах України. Пошкоджено вагони та локомотиви.

        Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

        Близько 7:30 у Харківській області російський безпілотник атакував і знищив вагон. За попередніми даними, постраждалих немає.

        “Провідниця вчасно перейшла в мобільне укриття. Локомотивна бригада також була убезпечена”, — йдеться в повідомленні.

        На Полтавщині безпілотник влучив між коліями поруч із тепловозом. Унаслідок вибуху пошкоджено вагон, сталося займання.

        Ще один удар зафіксовано на Дніпропетровщині — там під час атаки БпЛА пошкоджено електровоз, який перебував на колії.

        Перед атакою поїзд зупинили через загрозу дронів, працівники перебували в укритті. Інформація про постраждалих не надходила.


