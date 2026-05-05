Дрони вдарили по Укрзалізниці в трьох областях, пошкоджено рухомий склад

5 травня російські війська атакували об’єкти Укрзалізниці в кількох регіонах України. Пошкоджено вагони та локомотиви.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Близько 7:30 у Харківській області російський безпілотник атакував і знищив вагон. За попередніми даними, постраждалих немає.

“Провідниця вчасно перейшла в мобільне укриття. Локомотивна бригада також була убезпечена”, — йдеться в повідомленні.

На Полтавщині безпілотник влучив між коліями поруч із тепловозом. Унаслідок вибуху пошкоджено вагон, сталося займання.

Ще один удар зафіксовано на Дніпропетровщині — там під час атаки БпЛА пошкоджено електровоз, який перебував на колії.

Перед атакою поїзд зупинили через загрозу дронів, працівники перебували в укритті. Інформація про постраждалих не надходила.