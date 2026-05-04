Підтверджено ураження комплексу “Панцирь-С1” і РЛС “Терек” – Генштаб

Підрозділи Сил оборони України 3 травня та в ніч на 4 травня завдали уражень по низці об’єктів російських окупантів, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, уражено склад безпілотників у Донецьку на тимчасово окупованій території Донецької області та у Кам’янці Запорізької області, а також пункт управління БпЛА в районі Новогродівки на Донеччині.

Крім того, зафіксовано ураження складу боєприпасів у Софіївці на тимчасово окупованій частині Запорізької області, складу пально-мастильних матеріалів і матеріально-технічних засобів у районі Довжанська, а також польового артилерійського складу біля Новоселівки на тимчасово окупованій території Луганської області.

За уточненими даними, 3 травня також підтверджено ураження зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцир-С1» у районі Нового Світу на Донеччині та радіолокаційної станції П-18 «Терек» у Софіївці на Запоріжжі.