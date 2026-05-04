Нафтогаз повідомив про зростання інтенсивності ударів по інфраструктурі

За минулу добу російські війська атакували п’ять об’єктів НАК «Нафтогаз України» у Сумській та Харківській областях, повідомив голова правління компанії Сергій Корецький.
За його словами, внаслідок ударів зафіксовано пошкодження обладнання, на об’єктах виникли пожежі. Через це довелося тимчасово зупинити виробничі процеси.
Сергій Корецький зазначив, що інтенсивність ворожих атак зростає.
Наразі на місцях працюють фахівці ДСНС України разом із працівниками Групи Нафтогаз. Вони вживають усіх необхідних заходів для мінімізації наслідків ударів.