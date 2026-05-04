Гідромасажні басейни, джакузі та SPA-басейни сьогодні стали не просто символом комфорту, а повноцінним рішенням для відпочинку, оздоровлення та відновлення організму. Завдяки поєднанню підігріву води, сучасних систем фільтрації та продуманого гідромасажу, такі басейни дозволяють створити власну SPA-зону прямо вдома, на дачі або у комерційному просторі.
Як зазначають експерти Imperial Pools, якщо ви плануєте купити гідромасажний басейн, важливо не лише оцінювати дизайн або розмір, а й розуміти технічні відмінності між брендами. Найбільш популярні виробники на ринку – Superior Spas, De Fonteyn та Aquajoy. Кожен із них має свої особливості у підході до гідромасажу, енергоефективності, матеріалів і функціоналу.
Що важливо врахувати при виборі SPA басейну
Перед тим як обрати джакузі або гідромасажний басейн для дому чи вулиці, варто звернути увагу на ключові технічні параметри:
- Кількість гідромасажних форсунок і їх розташування по зонах (спина, шия, ноги)
- Типи форсунок: обертові, спрямовані, аеромасажні
- Матеріал чаші: акрил, багатошаровий композит, армовані конструкції
- Система очищення води: картриджна фільтрація, озонування, ультрафіолет
- Рівень теплоізоляції корпусу та кришки
- Енергоспоживання та ефективність нагріву води
- Додаткові функції: LED-підсвітка, Bluetooth-аудіо, Wi-Fi керування
- Габарити та кількість місць (SPA на 2, 4, 6 і більше осіб)
- Можливість встановлення на вулиці або в приміщенні
Саме ці характеристики безпосередньо впливають на комфорт використання, витрати на обслуговування та довговічність SPA-басейну.
Superior Spas – преміум клас і максимальний гідромасаж
Superior Spas – це бренд, який орієнтується на преміум-сегмент і пропонує максимально технологічні рішення. Основний акцент зроблений на глибокий, інтенсивний гідромасаж і високоякісні матеріали.
- Велика кількість форсунок – часто 70–80 і більше
- Професійний гідромасаж спини, попереку, шиї та ніг
- Акрилова чаша високої якості, стійка до зношування та ультрафіолету
- Озонова система очищення води
- Потужна теплоізоляція для використання цілий рік
- Сучасні панелі керування з цифровими дисплеями
- LED-підсвітка, водоспади, преміальні опції
Переваги:
- максимально глибокий і ефективний масаж
- висока енергоефективність
- довговічні матеріали
Недоліки:
- висока ціна
- надлишковий функціонал для базових потреб
Кому підійде: тим, хто хоче отримати повноцінний ефект SPA-салону вдома та цінує максимальний комфорт.
De Fonteyn – swim spa та універсальні рішення для всієї родини
De Fonteyn – європейський бренд, який спеціалізується на великих SPA-басейнах і swim spa. Це комбіновані рішення, що поєднують функції басейну для плавання та джакузі.
- Збільшені розміри – до 7–8 метрів у довжину
- Система протитоку для плавання на місці
- Розділення зон: окрема зона для плавання та зона гідромасажу
- Підходить для сімейного відпочинку та тренувань
- Сучасний європейський дизайн
- Можливість використання на вулиці у будь-яку пору року
Переваги:
- універсальність – спорт і релакс в одному
- великий об’єм і простір
- підходить для всієї родини
Недоліки:
- потребує більше місця для встановлення
- вища ціна монтажу та підключення
Кому підійде: якщо вам потрібен не просто джакузі, а повноцінний SPA-басейн для плавання, відпочинку та активного способу життя.
Aquajoy – оптимальне співвідношення ціни та функціональності
Aquajoy – це популярний бренд середнього цінового сегменту, який пропонує збалансовані рішення для дому, дачі або бізнесу. Це один із найкращих варіантів, якщо ви хочете купити джакузі недорого, але з хорошими характеристиками.
- Широкий асортимент моделей – від компактних до великих
- Висока кількість форсунок – часто 90+
- LED-підсвітка, вбудовані аудіосистеми
- Просте обслуговування та доступні комплектуючі
- Підходить для приватного та комерційного використання
Переваги:
- доступна ціна
- хороший функціонал
- великий вибір моделей
Недоліки:
- простішa теплоізоляція
- менш преміальні матеріали
Кому підійде: для домашнього використання, орендного бізнесу, готелів та баз відпочинку.
Порівняння гідромасажних SPA-басейнів
|Параметр
|Superior Spas
|De Fonteyn
|Aquajoy
|Сегмент
|Преміум
|Преміум / сімейний
|Середній
|Гідромасаж
|Максимально потужний
|Збалансований
|Хороший
|Розміри
|Стандартні SPA
|Великі (swim spa)
|Різні
|Функціонал
|Максимум технологій
|Плавання, релакс
|Базовий, мультимедіа
|Ціна
|Висока
|Дуже висока
|Доступна
Який гідромасажний басейн замовити
Вибір залежить від ваших потреб, бюджету та сценарію використання:
- Для максимально інтенсивного масажу та преміального рівня – Superior Spas
- Для плавання та універсального використання – De Fonteyn Swim Spa
- Для вигідної покупки та щоденного використання-— Aquajoy
Сучасні SPA-басейни дозволяють створити власну зону релаксу незалежно від умов – у будинку, на терасі чи на відкритій ділянці. Завдяки широкому вибору моделей можна підібрати як компактне джакузі, так і повноцінний swim spa для всієї родини або бізнесу.