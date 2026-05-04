Гідромасажні басейни, джакузі та SPA-басейни сьогодні стали не просто символом комфорту, а повноцінним рішенням для відпочинку, оздоровлення та відновлення організму. Завдяки поєднанню підігріву води, сучасних систем фільтрації та продуманого гідромасажу, такі басейни дозволяють створити власну SPA-зону прямо вдома, на дачі або у комерційному просторі.

Як зазначають експерти Imperial Pools, якщо ви плануєте купити гідромасажний басейн, важливо не лише оцінювати дизайн або розмір, а й розуміти технічні відмінності між брендами. Найбільш популярні виробники на ринку – Superior Spas, De Fonteyn та Aquajoy. Кожен із них має свої особливості у підході до гідромасажу, енергоефективності, матеріалів і функціоналу.

Що важливо врахувати при виборі SPA басейну

Перед тим як обрати джакузі або гідромасажний басейн для дому чи вулиці, варто звернути увагу на ключові технічні параметри:

Кількість гідромасажних форсунок і їх розташування по зонах (спина, шия, ноги)

Типи форсунок: обертові, спрямовані, аеромасажні

Матеріал чаші: акрил, багатошаровий композит, армовані конструкції

Система очищення води: картриджна фільтрація, озонування, ультрафіолет

Рівень теплоізоляції корпусу та кришки

Енергоспоживання та ефективність нагріву води

Додаткові функції: LED-підсвітка, Bluetooth-аудіо, Wi-Fi керування

Габарити та кількість місць (SPA на 2, 4, 6 і більше осіб)

Можливість встановлення на вулиці або в приміщенні

Саме ці характеристики безпосередньо впливають на комфорт використання, витрати на обслуговування та довговічність SPA-басейну.

Superior Spas – преміум клас і максимальний гідромасаж

Superior Spas – це бренд, який орієнтується на преміум-сегмент і пропонує максимально технологічні рішення. Основний акцент зроблений на глибокий, інтенсивний гідромасаж і високоякісні матеріали.

Велика кількість форсунок – часто 70–80 і більше

Професійний гідромасаж спини, попереку, шиї та ніг

Акрилова чаша високої якості, стійка до зношування та ультрафіолету

Озонова система очищення води

Потужна теплоізоляція для використання цілий рік

Сучасні панелі керування з цифровими дисплеями

LED-підсвітка, водоспади, преміальні опції

Переваги:

максимально глибокий і ефективний масаж

висока енергоефективність

довговічні матеріали

Недоліки:

висока ціна

надлишковий функціонал для базових потреб

Кому підійде: тим, хто хоче отримати повноцінний ефект SPA-салону вдома та цінує максимальний комфорт.

De Fonteyn – swim spa та універсальні рішення для всієї родини

De Fonteyn – європейський бренд, який спеціалізується на великих SPA-басейнах і swim spa. Це комбіновані рішення, що поєднують функції басейну для плавання та джакузі.

Збільшені розміри – до 7–8 метрів у довжину

Система протитоку для плавання на місці

Розділення зон: окрема зона для плавання та зона гідромасажу

Підходить для сімейного відпочинку та тренувань

Сучасний європейський дизайн

Можливість використання на вулиці у будь-яку пору року

Переваги:

універсальність – спорт і релакс в одному

великий об’єм і простір

підходить для всієї родини

Недоліки:

потребує більше місця для встановлення

вища ціна монтажу та підключення

Кому підійде: якщо вам потрібен не просто джакузі, а повноцінний SPA-басейн для плавання, відпочинку та активного способу життя.

Aquajoy – оптимальне співвідношення ціни та функціональності

Aquajoy – це популярний бренд середнього цінового сегменту, який пропонує збалансовані рішення для дому, дачі або бізнесу. Це один із найкращих варіантів, якщо ви хочете купити джакузі недорого, але з хорошими характеристиками.

Широкий асортимент моделей – від компактних до великих

Висока кількість форсунок – часто 90+

LED-підсвітка, вбудовані аудіосистеми

Просте обслуговування та доступні комплектуючі

Підходить для приватного та комерційного використання

Переваги:

доступна ціна

хороший функціонал

великий вибір моделей

Недоліки:

простішa теплоізоляція

менш преміальні матеріали

Кому підійде: для домашнього використання, орендного бізнесу, готелів та баз відпочинку.

Порівняння гідромасажних SPA-басейнів

Параметр Superior Spas De Fonteyn Aquajoy Сегмент Преміум Преміум / сімейний Середній Гідромасаж Максимально потужний Збалансований Хороший Розміри Стандартні SPA Великі (swim spa) Різні Функціонал Максимум технологій Плавання, релакс Базовий, мультимедіа Ціна Висока Дуже висока Доступна

Який гідромасажний басейн замовити

Вибір залежить від ваших потреб, бюджету та сценарію використання:

Для максимально інтенсивного масажу та преміального рівня – Superior Spas

Для плавання та універсального використання – De Fonteyn Swim Spa

Для вигідної покупки та щоденного використання-— Aquajoy

Сучасні SPA-басейни дозволяють створити власну зону релаксу незалежно від умов – у будинку, на терасі чи на відкритій ділянці. Завдяки широкому вибору моделей можна підібрати як компактне джакузі, так і повноцінний swim spa для всієї родини або бізнесу.